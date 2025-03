La Fiorentina Primavera chiude sullo 0-0 il primo tempo contro l'Inter

Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo della partita tra Fiorentina e Inter Primavera in corso di svolgimento a Milano, per il big match di giornata del campionato Primavera 1 che mette in palio il primo posto momentaneo in classifica. I primi quarantacinque minuti hanno visto i nerazzurri imporre il proprio gioco e mettere più volte sotto pressione la difesa viola che però ha retto grazie alle parate di Vannucchi e all'attenzione del reparto difensivo. La squadra di Galloppa può anche recriminare per un palo colpito da Rubino al quarto d'ora di gioco dopo un errore di Zamarian, portiere dell'Inter. Alla fine è 0-0 e tutto si deciderà nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

Le formazioni ufficiali della sfida.

Queste le formazioni scelte dai due tecnici per la partita.

INTER (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou (C), Motta; Venturini, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Quieto. Allenatore: Andrea Zanchetta

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Elia, Konan, Baroncelli, Scuderi; Harder, Keita; Bertolini, Caprini, Rubino; Tarantino. Allenatore: Daniele Galloppa