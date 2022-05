LA FIORENTINA HA UN SEGRETO SU TUTTI. E NON È TATTICO

Dopo quattro batoste di fila portatrici di naturale malcontento, la Fiorentina è tornata a trionfare proprio quando altri risultati non erano contemplabili in ottica europea. Se, poi, contro la Samp arrivasse una vittoria contestuale a un ko dell’Atalanta a Milano, la qualificazione (almeno) in Conference League diverrebbe matematica. Detto questo, il vero segreto dei viola si chiama Artemio Franchi.

Record casalingo

A dispetto delle ultime deludenti sconfitte, c’è soprattutto un dato che può rincuorare i tifosi gigliati. In Serie A, nel 2022, la Fiorentina è prima assieme all’Inter per punti rimediati in casa: ben 19. Non è un caso che i crolli consecutivi che hanno coinvolto i giocatori di Vincenzo Italiano a partire dal 20 aprile siano arrivati quasi tutti in trasferta. Di fatto, tra le mura amiche, viene tutto più facile.

Un falso problema

Uno dei principali difetti imputati all’allenatore ex Spezia, nell’arco dell’attuale stagione, è quello relativo alla fragilità difensiva. A dire la verità, almeno al Franchi, si può parlare di un falso problema. La Fiorentina infatti ha collezionato 9 clean sheet nelle gare casalinghe di una singola stagione di Serie A per la prima volta dal campionato 2011/12. A riprova che a Campo di Marte è un'altra Viola.