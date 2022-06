LA FIORENTINA ASPETTA DODÔ: ACCORDO TROVATO, MA C'È BISOGNO DI ALTRO TEMPO

Il giugno viola ha avuto tante voci di mercato associate alla Fiorentina ma la costante è rappresentata da Domilson Cordeiro dos Santos, meglio conosciuto come Dodô: il terzino dello Shakthar Donetsk è stato sin da subito messo in cima alla lista dei desideri di Prade & Co che lo hanno individuato come il sostituto perfetto di Odriozola nel ruolo di esterno destro di difesa. Adesso, dopo settimane di trattative, sembra esserci l’accordo tra le due parti: la Fiorentina ha alzato l’offerta per il brasiliano (15 milioni, bonus compresi), accontentando il club ucraino.

Affare virtualmente chiuso, ma che avrà bisogno di un altro po’ di tempo per diventare ufficiale: i tifosi viola dovranno pazientare probabilmente fino ad inizio luglio per la definizione di una trattativa che necessita ancora di qualche dettaglio tecnico. Dettagli che però non dovrebbero cambiare lo stato delle cose: tra venerdì e lunedì della prossima settimana Dodò sarà un calciatore della Fiorentina; salvo sorprese, per il ritrovo pre-ritiro del 5 luglio, Vincenzo Italiano dovrebbe contare sul laterale classe ’98 che sarà uno dei primi rinforzi della Fiorentina targata Europa.