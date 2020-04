LA DOMENICA PIÙ IMPORTANTE

Un evento più unico che raro. Una domenica in cui l'unico obiettivo è quello di donare e sostenere chi in questo momento è in prima linea. Un appuntamento da non perdere nobilitato dallo scopo benefico. Da Cesare Prandelli, a Gianluca Rocchi, da Marco Masini a Pupo, da Gonzalo Rodriguez a Francesco Toldo, da Nuno Gomes a Elena Linari, questi sono solo alcuni dei testimonial che sposano la causa rilanciata da Firenzeviola.it a favore di Osma Onlus e dell'Ospedale di Ponte a Niccheri.



E poi ancora il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il primo cittadino di Bagno a Ripoli Francesco Casini , sportivi, cantanti, attori, politici, giornalisti. Tutti insieme per un giorno per aiutare Osma Onlus, associazione che lavora a fianco dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Ponte a Niccheri), il comune che tra qualche anno ospiterà la nuova casa viola e il centro sportivo della Fiorentina.



Il sito Firenzeviola ha organizzato per il 26 aprile una maratona Instagram che coinvolgerà tanti personaggi che ruotano intorno al mondo della Fiorentina, di Firenze e della Toscana. Dalle 10 del mattino fino alla sera saremo live per raccontare e celebrare Firenze, portando avanti la raccolta fondi così da poter permettere all'Ospedale anche di dotarsi di respiratori, ecografi e pc per il proprio personale ospedaliero. Gli ospiti saranno davvero tanti. E non mancheranno le sorprese dell'ultimo minuto. Intanto sul sito gofundme.com c'è già la raccolta fondi "FV Live per OSMA Onlus contro il Covid-19". Aiutiamo gli eroi dei giorni nostri, facciamolo nel nome di Firenze e della Fiorentina.



CLICCA QUI PER DONARE