LA 1ª DEL 22/23 IN CASA CON LA CREMO, ALLA 2ª DERBY, JUVE AL FRANCHI IL 4/9. LA 38ª AL MAPEI

Questo il calendario completo della Fiorentina per la stagione 2022/23, che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto 2022 e terminerà nel fine settimana del 3-4 giugno 2023:

Girone d’andata

1ª giornata (14/08/22) Fiorentina-Cremonese

2ª giornata (21/08/22) Empoli-Fiorentina

3ª giornata (28/08/22) Fiorentina-Napoli

4ª giornata (31/08/22) Udinese-Fiorentina*

5ª giornata (04/09/22) Fiorentina-Juventus

6ª giornata (11/09/22) Bologna-Fiorentina

7ª giornata (18/09/22) Fiorentina-Hellas Verona

8ª giornata (02/10/22) Atalanta-Fiorentina

9ª giornata (09/10/22) Fiorentina-Lazio

10ª giornata (16/10/22) Lecce-Fiorentina

11ª giornata (23/10/22) Fiorentina-Inter

12ª giornata (30/10/22) Spezia-Fiorentina

13ª andata (06/11/22) Sampdoria-Fiorentina

14ª giornata (09/11/22) Fiorentina-Salernitana*

15ª giornata (13/11/22) Milan-Fiorentina

=== SOSTA MONDIALI ===

16ª giornata (04/01/23) Fiorentina-Monza*

17ª giornata (08/01/23) Fiorentina-Sassuolo

18ª giornata (15/01/23) Roma-Fiorentina

19ª giornata (22/01/23) Fiorentina-Torino

Girone di ritorno

20ª giornata (29/01/23) Lazio-Fiorentina

21ª giornata (05/02/23) Fiorentina-Bologna

22ª giornata (12/02/23) Juventus-Fiorentina

23ª giornata (19/02/23) Fiorentina-Empoli

24ª giornata (26/02/23) Hellas Verona-Fiorentina

25ª giornata (05/03/23) Fiorentina-Milan

26ª giornata (12/03/23) Cremonese-Fiorentina

27ª giornata (19/03/23) Fiorentina-Lecce

28ª giornata (02/04/23) Inter-Fiorentina

29ª giornata (08/04/23) Fiorentina-Spezia

30ª giornata (16/04/23) Fiorentina-Atalanta

31ª giornata (23/04/23) Monza-Fiorentina

32ª giornata (30/04/23) Fiorentina-Sampdoria

33ª giornata (03/05/23) Salernitana-Fiorentina*

34ª giornata (07/05/23) Napoli-Fiorentina

35ª giornata (14/05/23) Fiorentina-Udinese

36ª giornata (21/05/23) Torino-Fiorentina

37ª giornata (28/05/23) Fiorentina-Roma

38ª giornata (04/06/23) Sassuolo-Fiorentina

*= turni infrasettimanali

A poco più di un mese dalla fine della Serie A 2021/22, la Lega è pronta a sorteggiare i calendari per la prossima stagione, che quest'anno - in virtù del Mondiale d'inverno in Qatar - prenderà il via nel week-end del 13-14 agosto e si interromperà a metà novembre per permettere alle Nazionali di tutto il mondo (ma non all'Italia) di iniziare a preparare il torneo iridato.

Seguite il LIVE di FirenzeViola.it per scoprire tutte le giornate e gli avversari che attendono la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel percorso della prossima annata calcistica, sia per il girone d'andata che per quello di ritorno che, esattamente come lo scorso anno, sarà asimmetrico e dunque non ricalcherà l'andamento delle prime 19 giornate. All'evento nessun dirigente presente, ma solo il presidente della Lega di A Casini e l'ad De Siervo.

Le informazioni utili

Giusto alcune informazioni a pochi minuti dall'inizio del sorteggio: non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario 2021/2022 e alla prima giornata (così come all'ultima) non possono incontrarsi, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due campionati precedenti: quindi la Fiorentina non potrà trovarsi subito di fronte Roma e Torino. E non si troverà all'ultima la Juventus.

Saranno quattro i turni infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023. La Serie A 2022-23 si fermerà per gli impegni delle nazionali – in calendario gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023. La Serie A 2022-23 osserverà una pausa di 52 giorni per via del Mondiale in Qatar: dal 13 novembre 2022 – ultima giornata di campionato prima dello stop – a inizio gennaio 2023 non di disputeranno dunque gare di campionato. Si ripartirà col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio come previsto dal calendario.

E' prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana. Non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali.