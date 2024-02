L'OSSERVATO SPECIALE: BELTRAN E IL SOGNO DEL PRIMO GOL A UNA BIG

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Italiano, con la riproposizione del 4-3-3 a cinque mesi di distanza dall'ultima volta, è pronto a tornare all'antico questa sera contro la Lazio, c'è un giocatore che inevitabilmente diventerà ancor di più l'osservato speciale della sfida del Franchi. Se già prima infatti Lucas Beltran (cinque gol negli ultimi due mesi, con una media di un sigillo ogni 69' circa da metà dicembre ad oggi) sarebbe stato messo sotto la lente di ingrandimento a prescindere, in virtù del suo momento d'oro e della sua rinascita nel ruolo di seconda punta, la sensazione è che l'ex River sarà a sua volta portato a tornare alle origini della sua esperienza in viola e dunque a giostrare nel ruolo di prima punta. Quello, di fatto, ricoperto fino a metà di gennaio e con il quale peraltro l'argentino aveva cominciato la lunga serie di prove maiuscole (con gol) che lo hanno portato in fretta a diventare il vice-capocannoniere della rosa. Logico, dunque, che gli occhi saranno puntati ancor più su di lui.

Non solo però, visto che sono due gli obiettivi che Beltran è pronto a centrare a partire già dalla gara di questa sera contro Sarri: il primo gol a una big di Serie A - visto che ad oggi tutte le reti realizzate dal sudamericano sono arrivate al cospetto di formazioni che occupano la parte destra della classifica - e soprattutto il sorpasso (ideale) sull’amico e connazionale Lautaro Martinez. Il “Toro” infatti alla sua prima stagione con l’Inter (2018/19) concluse il campionato a quota sei centri - gli stessi che può vantare oggi Beltran - e dunque un altro sigillo consentirebbe all’attaccante viola di mettere la freccia e di far diventare il suo score come uno dei migliori collezionati da parte di un argentino al debutto in Italia (da fine anni ’80 ad oggi solo Balbo, Batistuta - il migliore con 13 gol - Crespo e Simeone sono riusciti oltretutto ad andare in doppia cifra al loro primo anno di Serie A - LEGGI QUI lo speciale di Firenzeviola.it sul tema). Il guanto di sfida è lanciato.