L'INAFFERRABILE CASTRO

La Fiorentina si gode Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ha letteralmente impressionato, quest'anno, per la personalità e spensieratezza con cui ha intrapreso la sua prima stagione da professionista in Serie A. Non è un caso che fin qui il giocatore conti già 24 presenze in maglia viola. In campionato, solo in due occasioni ha dovuto dare forfait: contro il Verona per squalifica e contro la Juventus dopo il malore accusato col Genoa.

Ma ci vuole ben altro per fermare il classe '97. Secondo le statistiche offerte dal sito ufficiale della Lega Serie A, infatti, Castro è il secondo giocatore più preso di mira dagli avversari: 61 falli subiti fino ad oggi. Prima di lui, solo Andrea Belotti (65). In merito a questo, l'ex Cremonese ha anche raccontato, divertito, al Corriere dello Sport: "Benassi mi dice sempre di cascare qualche volta, ma non mi viene, è più forte di me!".

Quella di sabato sera sarà una sfida particolare per Gaetano, contro il Milan che ha visto tra le proprie fila i suoi idoli di sempre, Ronaldinho e Kakà, e a cui ha segnato pure un gol alla gara d'andata. Emozione a cui ancora oggi stenta a credere, secondo quanto dice, e che senz'altro spera di poter rivivere al Franchi, in una serata che - anche considerato il buon momento di forma degli avversari - si prospetta ad alta tensione psicologica.