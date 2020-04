L'HIGHLANDER VIOLA PUNTA LJAJIC E IL FUTURO

La colonna portante dell'attuale difesa della Fiorentina porta un nome e un cognome: Nikola Milenkovic. Il roccioso difensore serbo a soli 22 anni si è già preso la squadra viola e il campionato italiano, marcando i più grandi attaccanti in Serie A e non uscendone quasi mai perdente. Oggi si è concesso alle interviste con Corriere Fiorentino e Tuttosport, sottolineando una volta di più la sua voglia di giocare e di viola.

Da lui e dal resto dei componenti attuali della difesa di Iachini vuole ripartire la Fiorentina, sia questa stagione che - a meno di cambi di direzione improvvisi - anche la prossima. Un eventuale nuovo difensore andrebbe ad aggiungersi al parco attuale, offerte permettendo. Per quanto riguarda Milenkovic, che a Firenze si trova benissimo, l'obiettivo adesso è diventato quello di puntare Nenad Tomovic. Non in quanto a prestazioni, visto il finale non certamente positivo del rapporto tra il difensore attualmente alla SPAL e la Fiorentina, quanto alle presenze in maglia viola.

Nella classifica dei giocatori serbi passati dalla Fiorentina, Milenkovic è attualmente al terzo posto per presenze. Primo Tomovic con 127, secondo Ljajic con 78 e terzo il 22enne con 75 presenze. Raggiungere l'attaccante sarà piuttosto semplice, farlo con Tomovic un po' meno: a meno che non giochi tutte le partite rimaste dell'attuale stagione e tutte quelle della prossima.

Un impegno però non impossibile per Milenkovic, che in stagione è il viola con più minuti in campo: in Serie A sono 2250 minuti in campo su 2340 totali. Una sola partita saltata per squalifica contro la Juventus per l'Highlander gigliato.