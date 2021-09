L'ACQUISTO CHE DA' GARANZIA. PECCATO PER QUEGLI INNESTI MANCATI

Ci sono cose del calciomercato che proprio non capisco, ma sono io che sono dura, e mi sembrano un modus operandi che si ripete nel tempo, che non è una esclusiva viola ma che continua a venirci propinato. Tutte le volte che sento dire: il miglior acquisto è stato aver trattenuto…Antognoni (nel paleozoico!), Batistuta (sembra ieri!), per finire agli attuali Vlahovic e Milenkovic mi viene da storcere in naso perché ritengo che non possa essere considerato una novità un calciatore che hai già in rosa. “Il calciomercato è l'insieme delle trattative contrattuali atte a definire il trasferimento di un calciatore da una squadra ad un'altra” appunto e a questo mi attengo e faccio le mie considerazioni sulla Fiorentina che sarà, almeno fino a gennaio.

Sono più che contenta che i due serbi siano rimasti con noi, più per Dusan però anche se rimane da sottoscrivere il suo rinnovo, ma i dubbi che i nodi possano tornare al pettine il prossimo anno incombono per entrambi e non vorrei che si fosse solo allungato il brodo. Le parole dolci nei confronti della squadra e della città da parte dei ragazzi fanno piacere e spero che il campo dia loro ragione e quella che verrà sia la stagione della loro definitiva consacrazione.

Per quanto riguarda invece i nuovi arrivati ho già detto in precedenti commenti come sia entusiasta dell’arrivo di Gonzalez perché, per ora, quello che prometteva lo sta mettendo in pratica e fa dire che “chi più spende, meglio spende”. Non è un’equazione matematica, ma se il suo è stato l’acquisto più oneroso nella storia viola, credo che ci farà divertire e aiuterà molto la nostra squadra. Sull’agognato regista Torreira, finalmente arrivato a vestire la nostra casacca, è in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, confido molto per la sua voglia di tornare al top dato che negli ultimi tempi ha giocato poco e non vedo l’ora di vederlo dirigere il nostro centrocampo che non si è per niente sfoltito visto che alla fine è rimasto anche Amrabat. C’è poi anche il giovane Maleh, che ha esordito a Roma, al quale credo vada dato il tempo di crescere e farsi spazio. Rimangono gli innesti in difesa dove Nastasic ha preso il posto di Pezzella e Odriozola quello di Lirola e non so se porteranno miglioramento al reparto, ma peggio dei predecessori e dello scorso anno non è possibile fare!

Posso essere sembrata un po’ pessimista? Forse, è che mi manca quel balzo, quella famigerata ciliegina sulla torta che poteva dare un’accelerata al desiderio di tornare a dire la nostra nel campionato italiano. Le ciliegine avrebbero dovuto essere due perché Italiano aveva chiesto di avere cinque esterni in squadra e purtroppo non ci sono e manca in modo lampante un vice Vlahovic. In rete ho letto come quest’ultime, esterno offensivo e attaccante, siano le preoccupazioni di molti tifosi ma non lo sono state della società che non ha trovato un nome per queste due figure mancanti e confida ciecamente nei calciatori rimasti.

Il sogno Berardi è svanito, come quello Orsolini, e mi dispiace molto perché l’arrivo soprattutto del calciatore del Sassuolo avrebbe dato una spinta notevole ai sogni viola. Credo che un sacrificio Rocco lo potesse fare, così come ha fatto per Gonzalez, perché quanto investito, se continua così, potrà avere un gran ritorno sia sul calciatore che sulle sorti viola. Se un giorno si tornerà in Europa, si prenderanno un po’ di soldini… Rimane poi la voragine del sostituto di Vlaho che non è arrivato e sono in fase di allestimento gruppi di preghiera per proteggere la sua salute. Ora non si chiedeva CR7 come ha ironizzato di comprare il nostro Presidente, ma un Caicedo che è andato al Genoa per due milioni o Ciccio Caputo che si siede sull’altra sponda alla Samp non si potevano prendere per la panchina? A quanto pare no.

In tutto questo confido comunque ed in modo assoluto nell’acquisto che sono sicura darà il meglio di sé e lo farà dare, per quanto possibile, ai suoi ragazzi: Vincenzo Italiano, sei la mia garanzia!

La Signora in viola