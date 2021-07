KOUAME, Partenza vicina: sarà addio o arrivederci?

Christian Kouame potrebbe essere uno di coloro che saluteranno la Fiorentina in estate. Questo uno degli argomenti che hanno riscosso maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Più facile, però, immaginarsi più un arrivederci che un addio nel caso dell'attaccante ivoriano, specie dopo aver puntato con decisione su di lui in questi anni aspettandosi tutt'altro rendimento di quello che poi è stato. Non va escluso pertanto un prestito, anche oneroso, cosicché la Viola possa sperare in un suo eventuale rientro in tono maggiore, magari con più presenze sulle gambe qualunque sia la prossima destinazione.

