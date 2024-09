KOUAME, Nessun caso: dichiarazioni già archiviate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una presa di responsabilità di chi indossa il viola da anni e che, alla soglia delle 100 presenze in serie A con la maglia gigliata, una fascia da capitano e un rinnovo da ufficializzare, ha portato Christian Kouame ieri a parlare da leader, creando però grandi equivoci. Per la Fiorentina nessun caso.

La società infatti archivia le parole appunto come un atto di responsabilità di chi vuole indicare ai nuovi giocatori la strada per iniziare a segnare perché, se ad Empoli la difesa azzurra è comunque una delle migliori, è mancata la lucidità sotto porta e nelle ultime scelte, troppo individualiste appunto. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo.