KOUAME E UN INGRESSO DA DIMENTICARE: LO DICONO I NUMERI

Già le indiscrezioni della vigilia davano per favorito Eysseric per affiancare Vlahovic, e così in fondo è stato nonostante il francese sia stato arretrato in mezzo in favore di un avanzamento di Borja Valero, ma probabilmente in cuor suo Christian Kouame ha sperato fino all'ultimo di poter scendere in campo da titolare nel confronto con quell'Inter alla quale, peraltro, aveva anche segnato nell'ultimo incrocio, quello di Coppa Italia. In realtà, però, l'appuntamento col campo era solo rimandato di 45 minuti: all'intervallo, infatti, Prandelli gli ha fatto togliere la pettorina e l'ha buttato dentro.

Peccato per lui e per gli altri che l'ingresso dell'ivoriano si sia rivelato molto deludente. Accolto in generale dalla critica con valutazioni che difficilmente sono andate sopra il 5, ci sono anche i numeri a corroborare questa lettura, e a venire a sostegno. In campo per i quarantacinque minuti della ripresa, Kouame infatti ha toccato pochissimi palloni, totalizzando appena 10 passaggi (di cui l'80% riusciti), sommando a ciò anche i 3 palloni persi. Alla voce tiri, invece, si legge 1, su calcio d'angolo ma senza inquadrare lo specchio. Più di ogni altra cosa, però, suona come occasione persa quanto ha mostrato sul rettangolo verde a livello di grinta, di mentalità (0 contrasti tentati a fronte di 1 fallo subito) e la scarsa connessione mostrata con Vlahovic nella circostanza, dopo che solo qualche settimana lo stesso serbo l'aveva idealmente eletto come uno dei partner ideali per l'attacco.

Insomma, se l'obiettivo era quello di provare a far cambiare idea a Prandelli, che pare averlo un po' accantonato negli ultimi tempi dopo le sensazioni iniziali di buon feeling per via dell'esperienza condivisa già in quel di Genova, si può dire senza timore di smentita che non sia riuscito nell'intento. La Fiorentina, inoltre, nell'ultimo mercato ha fatto muro per tenerlo, sparpagliando vari no verso chi era interessato. Certo, con Ribery che sta rientrando e Kokorin che inizia già ad affacciarsi in campo, quante chance così potrà ancora avere Kouame?