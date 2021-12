KOUAME, BOLOGNA IN PRESSING MA C'È DA CONVINCERE L'ANDERLECHT

Tra i giocatori della Fiorentina in prestito in tutta Europa, c’è un attaccante che sta segnando gol su gol. Christian Kouamè, arrivato in viola dal Genoa a gennaio 2020, dopo un anno e mezzo non entusiasmante a Firenze ha ritrovato la via della rete e la miglior condizione fisica in Belgio, più precisamente all’Anderlecht, club dove l’ivoriano si è trasferito con la formula del prestito durante l’ultimo calciomercato estivo.

Kouame, tra campionato belga e coppa nazionale, ha segnato già sei gol e fornito due assist per i compagni in quattordici presenze. Quasi una rete ogni due partite. Numeri importanti dell’ex Genoa che hanno portato alcuni club della Serie A a ad seguire le sue prestazioni più da vicino. Tra tutti il Bologna sembra essere quello più interessato e la dirigenza rossoblù sarebbe pronta a regalare a Mihajlovic una nuova pedina per il proprio reparto offensivo. Da tenere d'occhio anche la pista che porta al Torino di mister Juric.

Il passaggio al Bologna, eventualmente in prestito con diritto di riscatto, già questo gennaio non è così scontato. Prima di tutto c’è da convincere l’Anderlecht che non vorrà privarsi anzitempo dell’attaccante tanto facilmente. Dall’altro canto, sia il calciatore che la Fiorentina non disdegnerebbero un eventuale ritorno a giocare in Serie A.