KOKORIN, Il giallo-auto e le sei targhe nel bagagliaio

Tra i temi che hanno riscontrato maggiore attenzione sulle pagine odierne di Firenzeviola.it c'è stata l'ennesima disavventura capitata all'attaccante della Fiorentina Sasha Kokorin: il russo infatti sarebbe finito nei guai per alcune irregolarità alla sua Lamborghini. Secondo quanto riporta l'agenzia Itasportpress l'auto guidata da un'altra persona che si è qualificata come l'autista del giocatore - non presente - sarebbe stata fermata ieri pomeriggio nel centro di Mosca, senza targa esposta ma con altre 6 nel portabagagli. La macchina tra l'altro sarebbe intestata alla madre e sarebbe priva di assicurazione.

