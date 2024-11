KEAN, Fattore K: è sempre lui il trascinatore dei viola

FirenzeViola.it

Su FirenzeViola.it spazio al grande personaggio della domenica di Torino. È inutile girarci intorno: Moise Kean è il grande trascinatore di questa Fiorentina da sogno. L'attaccante acquistato in estate dalla Juventus e arrivato tra i mugugni perché proveniente da una stagione con zero gol all'attivo, è la grande scommessa che al momento Palladino e Pradè stanno vincendo. Catalizzatore del gioco offensivo, sta anche segnando con una continuità impossibile da prevedere solo pochi mesi fa, un gol ogni 124 minuti.

Con un terminale offensivo in fiducia come Kean, e con una rosa di titolari che intorno a lui ne stanno esaltando le caratteristiche, la Fiorentina è tornata a sognare in grande. Forse dai tempi di Sousa non si vedeva una squadra così connessa col proprio attaccante di riferimento: in quel periodo c'era Kalinic, ora è sempre il fattore K di Moise a fare la differenza. Questo rendimento ha permesso ai tifosi viola di tornare a parlare di Champions senza seguire la frase con una risatina isterica, ed è già questa una prima vittoria da festeggiare restando saldamente con i piedi per terra.

