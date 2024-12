KEAN, E l'occasione giusta per tornare al gol: all'Udinese...

FirenzeViola.it

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al momento di Moise Kean: l'ex Juventus ha voglia di tornare a segnare per trascinare la Fiorentina in alto in classifica. L'occasione giusta potrebbe essere il match di domani contro l'Udinese. I bianconeri sono una squadra a cui Kean sa come fare male. Nel marzo del 2019 infatti l'ex centravanti della Juventus mise a referto una doppietta nel 4-1 della formazione di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium contro i friulani. Nello score di Kean contro i bianconeri anche un assist, per Dybala, realizzato nel 2022. Un gol contro l'Udinese sarebbe importante anche per arrivare in fiducia alla partita più attesa, sia da Kean che da tutta Firenze.

