KEAN E COMUZZO ALL'OCCASIONE FRANCIA: I DUE VIOLAZZURRI SCALPITANO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera torna in campo la Nazionale, che dovrà difendere il primo posto nel girone di Nations League contro la Francia. I riflettori sono puntati sul big match, ma da Firenze l'attenzione si spingerà anche verso i due violazzurri chiamati da Spalletti, Moise Kean e Pietro Comuzzo. Entrambi sperano di essere della partita, ovviamente con speranze diverse, ma stasera può essere l'occasione giusta per entrambi.

Kean in ballottaggio con Retegui

Kean si gioca un posto da titolare con Mateo Retegui. Spalletti in conferenza stampa qualche indizio lo ha dato anche se non si è sbilanciato troppo. "È possibile che Moise possa essere della partita, è uno bravo a tenere palla addosso, a fare la boa che poi aspetta il calciatore a sostegno" ha detto il ct, sottolineando le diverse caratteristiche che potrebbero risultare decisive contro la solida difesa francese. Contro il Belgio per l'attaccante viola c'è stato spazio solamente a gara in corso (subentrato al 69') ma stasera contro la Francia potrebbe essere l'occasione giusta per una maglia da titolare. Sarebbe la seconda in stagione con Spalletti, dopo quella del settembre scorso contro Israele.

Comuzzo sogna l’esordio

Pietro Comuzzo spera invece di vivere una serata indimenticabile. Il classe 2003, reduce da ottime prestazioni con la maglia viola, è alla sua prima convocazione in azzurro e potrebbe fare il suo esordio in Nazionale maggiore. Il CT potrebbe decidere di inserirlo nel finale di gara o a partita in corso, soprattutto in caso di necessità imprevista. Col Belgio il risultato è stato in bilico fino alla fine, e Spalletti ha deciso di rischiare il meno possibile. Vedere due giovani in rampa di lancio nel giro della Nazionale italiana non può che far sorridere la Fiorentina, che intanto si gode i due suoi gioielli con la speranza che per entrambi quella di stasera sia un'opportunità importante.