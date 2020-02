JUVENTUS-FIORENTINA 3-0, Rivivi il LIVE di FV!

14.30 - Finisce qua anche la nostra diretta testuale. Vi rimandiamo alle pagine di FirenzeViola.it per tutte le voci e le reazioni dal post-partita.

14.28 - Punteggio molto più duro rispetto a quanto fatto vedere in campo da Juventus e Fiorentina. La Viola rischia più volte di andare in gol, poi i due calci di rigore realizzati da Cristiano Ronaldo hanno affossato la squadra di Iachini che recrimina per il secondo penalty concesso dopo un fallo inesistente di Ceccherini su Benatncur. Gol finale di De Ligt. Fiorentina che dovrà ripartire dopo le due sconfitte contro Inter e Juventus: testa già all'Atalanta.

90' +6' - FINISCE QUI! La Juventus porta a casa tre punti battendo 3-0 la Fiorentina.

90' +6' - Partita che ormai si avvia alla sua conclusione. È finita nel momento in cui l'arbitro ha assegnato il rigore del 2-0 ai bianconeri.

90' +4' - Dybala semina il panico in area e poi calcia: palla deviata in corner. Ormai gli schemi sono totalmente saltati.

90' +1' - Cross di De Ligt dalla destra di Dybala tagliato, che trova al centro dell'area il difensore olandese: colpo di testa da due passi e palla in gol. Dilaga ora la Juventus.

90' +1' - GOL DELLA JUVENTUS! Segna De Ligt da corner.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

89' - Cambio nella Fiorentina: esce Lirola, entra Agudelo. Esordio in maglia viola per il nuovo acquisto viola.

88' - Cambio nella Juventus: esce Rabiot, entra Matuidi.

87' - Cristiano Ronaldo entra in area e calcia. Ceccherini devia in corner.

85' - Gestisce palla adesso la Juventus, evidentemente rinfrancata dal doppio vantaggio.

83' - Cambio nella Juventus: esce Douglas Costa, entra Bernardeschi.

80' - GOL DELLA JUVENTUS! Cristiano Ronaldo non sbaglia e realizza una doppietta.

79' - Confermato il rigore. E giallo per Ceccherini che protesta veementemente.

78' - Va al VAR Pasqua! Vediamo che decisione prenderà dopo aver rivisto l'episodio...

77' - Rigore parecchio generoso fischiato alla Juventus, con Ceccherini che si mette davanti a Rabiot dopo una serpentina del francese: il centrocampista crolla per terra e l'arbitro fischia il penalty.

75' - Occasione Fiorentina! Schema da punizione che vede Pezzella fare un grande aggancio e poi mettere in mezzo un cross che crea un piccolo parapiglia. Alla fine il pallone torna direttamente all'argentino che prova il tiro al volo, centrando però Sottil.

73' - Cambio nella Fiorentina: esce Cutrone, entra Sottil.

72' - Rabiot tenta la conclusione con il mancino da lontano. Dragowski con un po' di difficoltà blocca in due tempi.

70' - Si continua anche dopo il controllo del VAR. Resta però all'attacco la Juventus.

69' - De Ligt colpisce di testa da centro area, centrando Cutrone. Il difensore olandese chiede un fallo di mano.

68' - Si riparte con Dalbert che si è ripreso.

67' - Cambio nella Juventus: esce Higuain, entra Dybala.

66' - Dalbert resta a terra dopo una botta subita da Cristiano Ronaldo in area.

64' - Paratona di Dragowski! Douglas Costa semina il panico e tocca in mezzo per il piatto a botta sicura di Higuain. Il portiere polacco della Fiorentina però ha un grandissimo riflesso, deviando a lato.

63' - Benassi! Palla fuori di un niente! Proprio Vlahovic lavora un pallone liberando Benassi al limite. Stop e tiro con il destro che esce veramente di pochissimo, con Szczęsny immobile.

60' - Cambio nella Fiorentina: entra Vlahovic, esce Ghezzal.

57' - Riparte il gioco con una gomitata rifilata da Cristiano Ronaldo a Ceccherini. L'arbitro però sorvola sul giallo.

56' - Resta a terra Rabiot dopo la carambola in area. Botta alla testa per il centrocampista francese.

55' - Doppio corner pericoloso per la Fiorentina. Prima Chiesa non colpisce bene con il sinistro da solo in area, poi Pezzella colpisce spedendo alto, anche se è stato segnalato un fallo.

54' - Benassi! Tiro deviato dopo un gran recupero di Dalbert. Lo stesso brasiliano non riesce ad avventarsi sulla conclusione e il pallone finisce in corner.

53' - Riparte il gioco con un passaggio di Dougals Costa direttamente tra le braccia di Dragowski.

51' - Gioco ancora fermo per le cure a Cuadrado, dolorante dopo il colpo subito da Ghezzal.

50' - Giallo per Ghezzal, intervenuto male su Cuadrado.

49' - Nulla di fatto per la Juventus, che poi regala la rimessa laterale alla Fiorentina.

48' - Chiusura di Pezzella su una verticalizzazione di Cuadrado. Occasione Juve da corner.

45' - VIA! Parte il secondo tempo della sfida.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa: a segno Cristiano Ronaldo su calcio di rigore.

45' +1' - Cross pericoloso della Juventus, che per fortuna dei viola non trova nessuno al centro dell'area.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Tanti gli errori tecnici dei giocatori della Fiorentina, che stanno vanificando così buone ripartenze.

43' - Il canovaccio della partita non sembra cambiato particolarmente. La Fiorentina attende, la Juventus gestisce il possesso del pallone.

41' - Peccato perché la Fiorentina non stava certamente demeritando. Vedremo ora come reagiranno gli uomini di Iachini.

40' - Dragowski intuisce la direzione del tiro di Cristiano Ronaldo, ma per poco non riesce a prendere il pallone che si infila all'angolino basso destro. Juventus in vantaggio.

40' - GOL DELLA JUVENTUS! Ha segnato Cristiano Ronaldo.

39' - Calcio di rigore! E giallo per Pezzella.

37' - La Juventus chiede un fallo di mano di Pezzella su tiro di Pjanic. L'arbitro va al VAR.

36' - Altra bella copertura di Igor, questa volta su Cuadrado. Molto bene fin qui il nuovo acquisto viola.

35' - Giallo per Bonucci a gioco fermo. L'arbitro lo ha ammonito per un fallo duro in ripartenza su Cutrone. Il pubblico bianconero si scalda, francamente senza motivo: bravo qui l'arbitro.

33' - Giallo per Chiesa dopo un intervento duro su De Ligt. In precedenza Cristiano Ronaldo aveva provato a buttarsi in area chiedendo il calcio di rigore, ma l'arbitro ha giustamente fatto correre.

29' - Chiesa attivo in questa fase di gioco. Prima viene fermato a causa del pallone che aveva oltrepassato la linea laterale prima che potesse puntare verso la porta, poi ruba palla a Pjanic ma prova un tacco per Benassi al limite dell'area e viene fermato.

28' - Igor ferma in maniera pulita Cristiano Ronaldo, mostrando belle qualità di copertura.

27' - Bentancur! Tiro potente dalla distanza, sul quale Dragowski è attento nonostante una deviazione pericolosa.

26' - Chiesa tenta il tiro dai 30 metri, con il pallone che finisce alto non di poco. Sta salendo di colpi comunque la squadra di Iachini.

23' - Altra occasionissima Fiorentina! Sugli sviluppi del corner Lirola calcia benissimo da fuori, Szczęsny para e Dalbert rimette in mezzo ma Cutrone e Chiesa non riescono a colpire il pallone.

22' - Chiesa! Paratona di Szczęsny! Incredibile doppio tocco di tacco in area, salvato dal portiere bianconero con un grande riflesso.

21' - Bella azione in ripartenza della Fiorentina, guidata dalla coppia Chiesa-Cutrone. Alla fine il 25 viene fermato da Bonucci, dopo qualchje minuto in cui ad avere il pallone era stata solo la Juventus.

17' - Resiste il muro della Fiorentina, non aiutato da qualche fischio dell'arbitro non proprio a favore dei viola. La Juventus resta in pressione.

14' - Resta a terra Bonucci dopo un contatto in area che non sembra giustifica il dolore del giocatore. La Fiorentina comunque mette palla fuori e dopo un minuto circa si riprende a giocare.

12' - La Juventus sta salendo di colpi. con Douglas Costa e Cuadrado protagonisti sulla destra. I due confezionano un'altra azione con il tentativo del brasiliano che finisce fuori di molto.

11' - Tutto regolare. Il VAR non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore.

10' - Brividi in area viola, con Douglas Costa che libera Cuadrado. Sul cross Pjanic casca dopo un lieve contatto con Cutrone, prima che il pallone finisce fuori. VAR che valuterà l'episodio.

8' - Cross di Ghezzal che trova Cutrone a centro area. L'attaccante viola prova una difficile torsione con il pallone che si impenna e che viene recuperato dalla Juventus. Si fa vedere in avanti però la Fiorentina.

8' - Pulgar! Combinazione che porta alla sua conclusione con il destro a giro da fuori area: Szczęsny è attento e blocca.

7' - Uscita attenta di Dragowski su Cristiano Ronaldo, liberato da un lancio che aveva scavalcato Igor.

5' - Higuain! Grande copertura di Igor, sull'attaccante argentino che era scappato alle spalle di tutti e aveva concluso con il sinistro: l'ex SPAL ribatte e permette alla Fiorentina di ripartire.

4' - È la Juventus a fare la partita fin da subito, con la Fiorentina in attesa.

1' - Primo spavento per la Fiorentina, con Rabiot che si lancia verso la porta dopo un tocco di Ronaldo. Il cross del francese poi viene ben coperto da Pezzella.

0' - Partiti! Primo pallone giocato dalla Juventus.

12.28 - Squadre che entrano in campo, guidate dall'arbitro Pasqua e dai rispettivi capitani.

Juventus-Fiorentina non è mai una partita come le altre. Oggi bianconeri e viola si sfidano all'Allianz Stadium per il 22° turno di Serie A, in una partita dal sapore speciale. I padroni di casa vogliono riprendersi dopo la sconfitta di Napoli, gli ospiti guidati da Iachini sono in completa emergenza e possono usufruire solo parzialmente degli acquisti del mercato. Sulla carta la partita per la Fiorentina è proibitiva, ma il calcio è bello perché sa stupire: seguite con FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del big match Juventus-Fiorentina, in programma alle 12:30 e valido per la ventiduesima giornata di campionato.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Ronaldo, Higuain.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone.