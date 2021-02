JUV-ACF 3-0, Sconfitta Viola. Rivivi il LIVE di FV

94' - FINISCE LA GARA. La Fiorentina viene sconfitta per 3-0 allo Juventus Training Centre.

94' - Ammonito anche Senè per un fallo di frustrazione.

92' - DA GRACA! 3-0! Fiumanò riparte in contropiede e serve l'attaccante bianconero da solo in area di rigore. Il numero 9 di interno sinistro spiazza Ricco e sancisce la sconfitta della Fiorentina.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero per le speranze della Fiorentina che però sembra ormai essere spacciata.

87' - Sostituzione anche per la Fiorentina con il classe 2004 Senè che prende il posto di Gentile.

86' - Fallo tattico di Di Stefano che viene ammonito per una trattenuta ai danni di Iling-Junior. Attento il direttore di gara che ammonisce pure Miretti per un fallo precedente.

84' - La Juventus opera altre due sostituzioni con Maressa e Fiumanò che sostituiscono Soule e Turicchia.

83' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Va in spaccata Monteanu e devia uno schema ottimamente progettato su calcio di punizione dal limite dell'area di Fiorini.

80' - ANCORA DI STEFANO! Sempre lui, solo lui contro tutti. Salta due avversari e poi da sinistra prova a calciare di destro a giro, ma il suo tentativo finisce alto.

79' - Forcing finale della Fiorentina che prova a trovare un gol per riaprire il match, ma non riesce a segnare. Cross velenosissimo di Di Stefano con Garofani che si tuffa, ma il pallone finisce fuori senza la deviazione di nessun attaccante viola.

76' - Doppio cambio per la Juventus con Riccio che esce a causa di crampi ed entra Nzouango, mentre si tratta di una scelta tecnica l'uscita di Sekulov per Cerri.

75' - Fase importante del match con la Fiorentina che prova a reagire e spingere. Munteanu in area di rigore riesce a girarsi e calciare con il sinistro sul primo palo, ma Garofanoi è attento.

72' - SQUILLO DELLA FIORENTINA! Spunto di Di Stefano che converge dalla sinistra e calcia forte sul primo palo, ma Garofani si accartoccia ed è bravo a respingere.

70' - Sostituzione nella Juventus con Iling-Junior che prende il posto di Pisapia.

69' - Episodio dubbio in area della Juventus. Bianco si incaponisce nell'azione personale e va giù all'interno dei 16 metri. L'arbitro lascia correre.

65' - Straripante azione della Juventus che se ne va in contropiede fino all'opportunità capitata a Miretti che salta Ricco e da posizione defilata calcia sul palo dopo il tocco dell'estremo difensore.

64' - Prova la reazione la Fiorentina con il colpo di testa di Chiti che riceve la punizione di Fiorini, ma il suo tiro finisce di poco a lato.

59' - HA RADDOPPIATO LA JUVENTUS CON NTENDA che aziona il turbo partendo da sinistra ed accentrandosi fino allo scambio con Soule che gli rende il pallone. Ntenda va così al tiro con Chiti che in scivolata tocca e mette fuori causa Ricco.

56' - Calcio d'angolo per la Juventus con Ponsi bravo a chiudere su Turicchia. Va Soule, ma Riccio risulta in fuorigioco dopo una serie di scambi per muovere la linea difensiva viola.

53' - Fiorentina che ha iniziato in maniera intraprendente con Munteanu che ci prova con il mancino da posizione defilata, ma spedisce alto.

51' - Percussione di Corradini che viene agganciato da Omic. Giallo per il giocatore della Juventus.

49' - Fiorentina che ci prova con Fiorini dalla lunghissima distanza, ma il suo tiro finisce a lato e non impensierisce Garofani.

47' - OCCASIONE PER DI STEFANO. L'attaccante viola riceve in mezzo all'area, ma non è rapido nel liberarsi al tiro e viene ribattuto in corner.

46' - Subito pericolosa la Juventus con il destro di Sekulov da ottima posizione finito alto.

45' - Entra Di Stefano per Spalluto e Tirelli per Neri. Subito doppio cambio per la Fiorentina. Iniziato il secondo tempo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45' - Finisce 1-0 per la Juventus il primo tempo. La Fiorentina deve reagire perché finora ha fatto troppo poco davanti.

44' - Ntenda dal settore sinistro prova a crossare forte e teso, ma finisce per recapitare il pallone tra le braccia del portiere gigliato.

37' - OCCASIONE CLAMOROSA FALLITA DA DA GRACA! Il numero 9 da solo davanti a Ricco calcia incredibilmente a lato dopo un'azione magistralmente condotta dal basso.

36' - Grandissima giocata di Gentile che salta un paio di uomini, ma al momento dell'ultimo passaggio sceglie Munteanu invece che Ponsi tutto solo a sinistra.

32' - Primo ammonito della partita, si tratta del giocatore della Fiorentina Bianco.

31' - Soule va al cross da un calcio di punizione, ma Ricco è molto bravo ad uscire e far ripartire l'azione viola.

28' - Bella combinazione tra Munteanu e Spalluto, ma l'arbitro ferma la potenziale occasione per fuorigioco del pugliese.

26' - Ancora Juventus, questa volta con Pisapia che va al tiro dal limite, ma viene ostacolato dai difensori avversari e calcia debolmente tra le braccia di Ricco.

25' - Ottima azione insistita della Juventus che manda al tiro Soule dal limite con il mancino. Bella risposta di Ricco in corner dai cui sviluppi non nasce un pericolo per la Fiorentina.

22' - Due corner di seguito per la Fiorentina, ma sul primo Garofani è molto bravo a smanacciare, sul secondo c'è un fallo in attacco.

18' - Calcia debole e centrale Spalluto dopo aver avuto l'opportunità di presentarsi a tu per tu con Garofani. L'attaccante della Fiorentina si defila ed a quel punto è diventato per lui difficile far meglio di quanto fatto.

17' - Fase in cui i ritmi rimanfono altissimi. Lancio profondo per Munteanu che prova a calciare, ma viene ribattuto. L'azione prosegue e al tiro va Spalluto, ma il pallone finisce sul fondo.

12' - Calcio d'angolo per la Juventus dopo l'ottima iniziativa di Da Graca fermato da Fiorini. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Pisapia che finisce alto.

11' - Soule in percussione arriva al tiro. Centrale e nessun problema per Ricco.

10' - Corradini calcia dal settore destro dell'area di rigore e viene ribattuto nel suo tentativo con i Viola che reclamano un calcio di rigore. L'arbitro fa proseguire.

8' - JUVENTUS IN VANTAGGIO! Ingenuità di Ricco che prima esce ottimamente chiudendo un'azione ospita, ma dopo si addormenta e Da Graca gli soffia il pallone depositandolo in rete.

7' - Sempre 0-0 il punteggio, ma nel frattempo ci prova Miretti dalla distanza con tiro che finisce alto.

5' - Ntenda prova ad arrivare sul fondo e crossare, ma il suo tentativo finisce fuori e Ricco riparte con un rinvio dal fondo.

2' - Subito grandissima occasione Viola. Super azione di Bianco che serve Munteanu. Il romeno calcia dal limite, bravo Garofani a respingere. Gentile poi deposita in rete, ma in netto offside.

1' - Partiti! Calcio d'inizio del match che vale tantissimo anche a livello morale.

Fiorentina Primavera chiamata ad una partita importante per la classifica contro la Juventus dei pari età. Allo Juventus Training Centre di Vinovo va in scena un match che non ha bisogno di presentazioni: la Juventus è 4^a a 19 punti, la Fiorentina addirittura 13esima con 13 punti e in zona playout nonostante l'ultima vittoria con il Torino. Seguite con noi le emozioni della sfida valida per il 12° turno.

Queste le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS: Garofani; Turicchia, De Winter, Riccio, Ntenda; Pisapia, Omic, Miretti; Soule; Sekulov, Da Graca.

FIORENTINA: Luci, Frison, Ponsi, Chiti, Fiorini, Corradini, Gentile, Bianco, Spalluto, Munteanu, Neri.