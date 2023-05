JOVIC SI RISCOPRE DECISIVO, PUÒ ESSERE LA SVOLTA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Un primo tempo lento e impacciato, con il solito atteggiamento un po' svogliato, poi la grande svolta nella ripresa: Luka Jovic ieri sera ha vissuto una gara dai due volti, ma è certo la ripresa che lo ha messo in mostra come un giocatore in grado di fare la differenza e comunque di dare un grande contributo alla squadra pur senza segnare. Pur non avendo fatto gol, infatti, il serbo è stato sempre al centro dell'azione ed ha realizzato tre assist, sotto gli occhi di un componente lo staff della Nazionale serba.

Suoi infatti i passaggi decisivi per i gol di Dodo, Duncan e per l'amico Terzic (anche se in questo caso si parla più di contributo al gol che di assist vero e proprio). Un ruolo, quello di assist-man che ha già rivestito in viola in Conference contro gli Hearts e in Coppa Italia sempre contro la Sampdoria. Cinque assist insomma che si aggiungono agli 11 gol stagionali e che dissipano i dubbi sul suo coinvolgimento nel gioco, al netto dei gol.

Ieri sera sono arrivati anche gli elogi di Vincenzo Italiano: "Gli attaccanti vivono per il gol, ma non si esaurisce solo in questo il loro compito. Sarebbe un limite. Ha corso. Ha sradicato palloni. Un atteggiamento fantastico. L’ho tenuto 90 minuti sperando che facesse gol, ma la risposta che volevamo ce l’ha data. È un giocatore con la testa dentro la Fiorentina e c’è bisogno anche di lui".

Subito è arrivato anche il messaggio social della compagna Sofija Milosevic, sempre allo stadio: "Orgogliosa di te", scrive. Stavolta il suo pensiero è in linea con quello della tifoseria e della stampa ed avere uno Jovic così nel finale di stagione può essere determinante per Vincenzo Italiano e per la squadra.