JOVIC, Dicembre a secco: nel 2023 serve la svolta

Sette in tutto, su 22 presenze e 1.104’ giocati, sono state le reti siglate da Luka Jovic in questa prima parte di stagione. Questi sette centri lo rendono il miglior marcatore della Fiorentina, con una media di un gol ogni 158 minuti. Un dato che non può soddisfare né la Fiorentina né tanto meno l'attaccante viola, su cui erano riposte grandi aspettative ma sul quale al momento c'è un grande punto interrogativo.

Dopo questi primi mesi in viola formati da alti e bassi, da un dicembre a secco nelle amichevoli, e da un Mondiale dove sono stati disputati appena 35 minuti in tutto, la speranza è che nel 2023 l'attaccante viola possa tornare a esibirsi ad alti livelli con l'obiettivo di risolvere una volta per tutte il problema del gol che, in più di un'occasione, è stato sollevato come preoccupazione quando la squadra viola ha perso punti per strada.

Un peso che pende sulle spalle del numero sette viola sul quale la Fiorentina ha deciso di investire affidandogli le chiavi dell'attacco e su cui è stata riposta la piena fiducia da parte di tutti. Il serbo è un elemento su cui Italiano e il suo staff puntano molto per superare le difficoltà riscontrate in fase realizzativa, ed è chiaro come questo nuovo capitolo di stagione, potrebbe essere fondamentale per dare una svolta all'opacità del suo rendimento.