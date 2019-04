JOJO, Quando la Stella Rossa lo scartò...

"Fu proprio Savicevic che mi segnalò ai dirigenti della Stella Rossa, tuttavia mi dissero che ero uno dei tanti. Così sono andato al Partizan". Così Stevan Jovetic in una recente intervista ai microfoni di Mediaset Premium, nella quale il montenegrino ha raccontatoi suoi esordi. Parole che però la leggenda della Stella Rossa Dragan Dzajic ha smentito, sostenendo che non ha voluto scartare Stevan Jovetic, negando pertanto le accuse Dejan Savicevic:"E' la prima volta che sento dire una cosa simile! Nessuno si potrebbe scartare Jovetic. Io non sono presuntuoso e sempre felice di seguire i consiglio degli ex giocatori della Stella Rossa come Dejan Savicevic. Se mi fosse stato offerto Jovetic, è certo che l'avrei guardato e l'avrei subito portato la Stella Rossa". Queste le parole del dirigente al quotidiano Kurir.

Sempre a Kurir, Dejan Savicevic aveva dichiarato: "Quando ero alla Stella Rossa, ho chiamato Dragan Stojkovic e gli ho consigliato Jovetic. Più tardi, ho ricevuto una risposta da lui che mi diceve di non credere alle reali qualità Jovetic. Purtroppo, un anno dopo è andato al Partizan. Loro sì che l'hanno preso senza pensarci un attimo. Stevan ha detto la verità. Egli è un futuro pallone d'oro. Ho ancora molti contatti con lui. Anche un cieco poteva vedere che il ragazzo sarebbe un giorno diventare un campione", ha concluso Savicevic.

