JACOBELLI A FV, Ripartire? Si tratta di pragmatismo

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli si è così espresso a FirenzeViola.it sul ritenere o meno una priorità la ripartenza del campionato: "Non è questione di priorità, ma di pragmatismo. Tutti noi siamo consapevoli che in questo momento l'ambito calcistico venga per ultimo piuttosto al numero dei decessi, dei contagi e tutto il resto. Dobbiamo ricordare come l'azienda calcio si classifichi tra i primi 10 posti tra quelle del nostro Paese e fornisca lavoro a 300.000 persone. Come è giusto che si ipotizzi in che modo e quando l'attività lavorativa dell'Italia debba riprendere, è evidente che anche il calcio faccia i suoi ragionamenti".

