JACOBELLI A FV, ACF ha tenuto linea attendista

Nel corso dell'intervista che Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato anche il comportamento tenuto dalla Fiorentina dall'inizio di questa crisi sanitaria: "Se i dirigenti della Fiorentina hanno preso questa decisione sanno quello che fanno. Si tratta di una linea attendista che stanno attuando molti club di Serie A in attesa dell'esito dell'incontro tra la Figc e il comitato medico scientifico che spero possa arrivare entro prossima settimana. Si è perso già troppo tempo. Si parla di ripresa del calcio, ma non solo del calcio inteso come sport, ma inteso come azienda. Il calcio che dà lavoro a moltissime persone e fattura milioni all'anno deve riprendere".

