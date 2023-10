JACK E UN DERBY DA QUOTA 100

FirenzeViola.it

Dove eravamo rimasti? Alla rasoiata con cui la Fiorentina è tornata in vantaggio al Maradona a metà secondo tempo, certo, ma anche alla perla con cui l'Italia - nel corso della pausa per le Nazionali - ha aperto le marcature della vittoria contro Malta a Bari. Protagonista indiscusso, tanto in maglia viola quanto in azzurro, il solito Jack Bonaventura che questa sera contro l'Empoli conta di confermare quanto di buono già fatto vedere in questo periodo. Se infatti anche oggi l'ex Milan dovesse andare in gol, salirebbe a quota cinque centri in campionato, pareggiando di fatto il computo totale di reti collezionate nel corso dell'ultima Serie A (5). Il record assoluto resta ancora lontano (8 sigilli nella stagione 2017/18, la migliore in rossonero e forse della sua carriera) eppure l'avvio confortante di questa annata induce a pensare positivo.

Ma un possibile gol del centrocampista - destinato a giocare la sua nona gara di fila da titolare di questo avvio di stagione - potrebbe comportare anche un altro piccolo record per Jack: al momento infatti, con 60 reti e 39 assist, Bonaventura ha preso parte attiva a 99 gol in Serie A (con le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina) e dunque, in caso di un ennesimo gesto tecnico decisivo (o gol o passaggio vincente per un compagno) salirebbe a quota 100 in carriera. Limitandoci solo ai numeri di queste prime otto giornate di campionato, il classe '89 ha già preso parte attiva a sei reti della squadra viola in otto presenze in questa Serie A (quattro gol e due assist, questi ultimi contro Genoa e Udinese). Se si volesse sintetizzare il modo di dire "la classe non ha età" con un volto, sarebbe quasi senza dubbio quello di Bonaventura.