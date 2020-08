IZZO, Perno granata, il top nel tris difensivo di Iachini

Sono solo sette le gare saltate da Armando Izzo nella scorsa stagione: tre per squalifica, e quattro per infortunio. Per il resto, su 31 partite giocate soltanto tre volte non ha giocato tutti i novanta minuti. E' sicuramente tra i giocatori che sono stati impiegati di più durante la stagione sia nella gestione Mazzarri che in quella di Longo. Un perno della difesa del Torino che difficilmente ha fatto a meno di lui, soprattutto in momenti delicati.

In questi ultimi giorni il suo nome è stato accostato più volte alla Fiorentina. Il corteggiamento sembra essere reciproco con il giocatore che avrebbe già dato massima disponibilità ad un eventuale trasferimento in maglia viola. Gli ultimi particolari forniti da TMW parlano di un contatto tra il dg viola Joe Barone e il presidente del Torino Urbano Cairo proprio per parlare del giocatore.

La Fiorentina sembra avere intenzione serie per il difensore che ha le caratteristiche adeguate per giocare nella difesa a tre di Beppe Iachini. Sarebbe un'operazione, se portata in porto a prezzi non spropositati, molto funzionale al modulo che il tecnico ascolano ha in mente per la sua Fiorentina. Con la dirigenza viola che è pronta ad accontentarlo con un calciatore come Izzo, con tanti anni di esperienza in Serie A alle spalle, e soprattutto che nella difesa a tre dà il massimo delle sue capacità.