ITALIANO, Sulla squadra: "Duncan out. Nico-Jack..."

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Vincenzo Italiano ha parlato anche della situazione indisponibili in vista della partita contro la Juventus: "Purtroppo ha avuto un problema al tallone, gli dà ancora noia. Un giorno sembra stare meglio, poi torna ad avere dolore. Oggi si è allenato, spero che abbia risposto bene... nel ritorno con il Twente l'abbiamo utilizzato 15' per quel motivo. Vediamo come si sentirà stasera e domani, ovviamente sono 10 giorni che non si allena a pieno regime. Duncan non sarà disponibile, per Jack mi dispiace veramente tanto. Vedremo chi sarà al 100%".

CLICCA QUI per la conferenza stampa completa