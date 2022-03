ITALIANO, Sui singoli: "Castro la ciliegina e Igor..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona, mister Vincenzo Italiano ha commentato anche il rendimento in crescita di Igor in difesa e Castrovilli a centrocampo: "Mi fa piacere parlare di giocatori in crescita... Igor sicuramente è migliorato, ha una fisicità invidiabile, se si convince che ha tante qualità può diventare un ottimo giocatore. Mi piace anche per come si allena, per come reagisce agli errori che fa. Sono contento, è un professionista serio".

Castrovilli?

"È un ragazzo in grande crescita, siamo molto contenti di lui. Nelle ultime 2-3 partite è stato il Castrovilli che tutti ci aspettavamo, ha fatto una grande partita con la Juventus. Ve lo dicevo... Uno come lui non può non alzare il livello delle prestazioni. Può ancora tirare fuori assist e gol, può essere più presente nelle azioni del gioco. Lo vedo in crescita e penso che potrà far vedere cosa che lui ha. È un ragazzo consapevole delle qualità che ha e può essere una ciliegina sulla torta per la zona nevralgica del campo".