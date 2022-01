ITALIANO, Su Vlahovic: "Qualche seduta non al 100%"

Durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Udinese, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato il caso Vlahovic e le parole del dg Barone: “Ribadisco la situazione che si è creata, non vedo nulla di diverso. Sono situazioni che non fanno parte di aspetti dove io posso incidere o mettere bocca. Il ragazzo si sta comportando come ha sempre fatto, è reduce da qualche allenamento non al 100% perché ha avuto qualche problemino, per il resto solita gestione. La situazione non mi preoccupa. Il suo futuro? Non so dire nulla, non lo so. Non so quello che accadrà. Non è cambiato nulla rispetto al passato”.

