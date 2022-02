ITALIANO, Sempre dura parlare di progetti nel calcio

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Atalanta, mister Vincenzo Italiano si è soffermato sul proprio futuro e in particolare sulla sua volontà di rimanere a Firenze per tanti anni o meno: "Qui si lavora bene, sapevo del grande amore e affetto che Firenze dà. Adesso che sono qui me ne sono accorto personalmente. C'era l'intenzione di creare un'identità forte, questa città ha bisogno di una squadra che dimostri forza e unione: penso che ci siamo riusciti, poi parlare di progetti nel calcio è sempre difficile. Penso si possa costruire qualcosa di importante. Stiamo iniziando a conoscerci meglio con la società, a capirci in maniera profonda e vedremo come si evolverà ma lavorare in una piazza come questa è una grande soddisfazione. Adoro l'attaccamento e la passione, capisco anche le critiche e ci spronano a dare il massimo. Mi piace da impazzire lavorare in questo clima".