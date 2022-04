ITALIANO, Scherza: "Unico ballottaggio è l'allenatore"

Ampio spazio alle possibili scelte di formazione in vista della Salernitana nella conferenza stampa di oggi di Vincenzo Italiano. Alla domanda su chi avrebbe giocato tra Piatek e Cabral, il tecnico viola ha risposto con una battuta: "L'unico ballottaggio è Italiano-Niccolini (suo vice, ndr), perché non so se me la sento… (ride, ndr)".

Poi sul centrocampo ha chiarito: "Non c'è tanta scelta, il reparto che sta funzionando bene perde giocatori in grande forma. Però abbiamo la possibilità di mandare in campo caratteristiche diverse. Bonaventura sta accelerando ma non è ancora al 100%, mi auguro nelle prossime gare di poterlo schierare. Abbiamo cambiato qualcosa in Coppa e la nostra identità è rimasta tale, così sarà domani".

