ITALIANO (S.STAMPA), Nico ci ha messo in difficoltà

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Franchi dopo il ko di stasera contro l’Inter: “Differenze tra primo e secondo tempo? Nella ripresa siamo partiti bene nei primi 10’, abbiamo avuto alcune situazioni in cui dobbiamo migliorare. Purtroppo alcune volte non riusciamo a concretizzare. Nella seconda parte della ripresa è uscita l’Inter che negli ultimi 20 metri è molto più concreta della Fiorentina: già mettere in difficoltà i nerazzurri è già un successo. Il rosso a Gonzalez? Mi fa arrabbiare molto: con qualche mischia potevamo mettere in difficoltà l’Inter, è già la seconda volta che senza un uomo perdiamo 3-1. Nico capirà sicuramente, ha messo in difficoltà la squadra ma lui è una giocatore generoso. Una sconfitta terapeutica? Le sconfitte aiutano sempre a migliorare per analizzare ciò che di non buono è stato fatto. Adesso abbiamo cinque giorni per preparare la gara contro l’Udinese, la sfida di oggi è stata preparata in soli due allenamenti. Da dove ripartire? Dai primi 50 minuti: siamo solo all'inizio di un percorso".