ITALIANO, RAMADANI E IL RINNOVO: CHIAREZZA A FINE CAMPIONATO?

Tiene banco la questione del rinnovo del contratto di mister Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano ha un accordo con la Fiorentina fino al 2023 e le garanzie che ha saputo offrire nell’arco della stagione attuale, a prescindere da come finirà, hanno sicuramente convinto il club delle sue capacità, per questo motivo i tifosi viola sono in attesa di capire quando le parti si siederanno a un tavolo per discutere del prolungamento.

Nell’ultimo periodo, inoltre, l’ex Spezia ha scelto di affidarsi al procuratore Fali Ramadani, una mossa che almeno inizialmente sembrava presagire novità imminenti sul piano contrattuale visti i rapporti comunque stretti tra la Fiorentina e il super procuratore, invece un nulla di fatto. Proprio alla vigilia della gara contro il Venezia a Italiano è stato chiesto del suo futuro, ma la risposta non ha cambiato alcunché e, anzi, ha destato qualche perplessità: “Non c'è niente di programmato: si lavora giorno dopo giorno, il nostro direttore (Joe Barone, ndr) è stato chiaro. Arriveremo a fine anno e ne parleremo, sia io che la società non ci siamo mai posti il problema”.

In realtà a proposito di queste sue ultime uscite la forte sensazione è che, trattandosi di un momento chiave dell’anno e con tutti gli obiettivi ancora in ballo, il tecnico abbia preferito (di comune accordo con la società) dedicare tutte le proprie energie al campo e soltanto al campo. Non è ancora il tempo delle preoccupazioni o delle dietrologie, dunque, perché tutto pare davvero essere rimandato a fine campionato.