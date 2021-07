ITALIANO, Le sue valutazioni dopo l'uscita d'esordio

Nella giornata di oggi si è vista la prima versione della Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano, nella vittoria per 7-1 nei confronti dei tedeschi dell'Ostermunchen. Una Viola ancora lontana da quella che sarà la sua veste ideale, che ha offerto al tecnico numerosi spunti d'analisi nel corso della conferenza stampa post-partita, in cui si è soffermato su numerosi aspetti tecnici. CLICCA QUI per rileggere le sue parole.