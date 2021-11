ITALIANO: "KO DI NASTASIC NON CI VOLEVA. NICO NON HA I 90'"

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato dei temi della partita dalla sala stampa dello stadio Franchi "Manuela Righini". Ecco le sue parole.

Sulla maledizione in difesa: "Sulle squalifiche non possiamo farci nulla, mentre l'infortunio di Nastasic non ci voleva. Poteva essere un'occasione importante da sfruttare. Matija è tornato molto triste dalla Nazionale, è un ragazzo che aspettava il suo momento e mi dispiace tanto. Anche Lucchesi era stato aggregato ma non ci sarà: domani avremo una difesa nuova, abbiamo preparato altre soluzioni".

Sulle soluzioni in difesa: "I nostri quattro centrali per domani sera sono Igor, Frison, Amrabat e Venuti, per loro ci sarà l'opportunità di confrontarsi contro la prima della classe e sarà un esame importante anche per loro".

Sulle condizioni di Gonzalez: "In questo momento non può affrontare una gara intera, ha fatto solo 3 allenamenti con noi: lo stiamo recuperando piano piano. Bisogna stare molto attenti perché a livello muscolare si può creare qualche danno. E' convocato per domani, poi vediamo che cosa accadrà".

Sulla voce legata all'acquisto della Fiorentina da parte del fondo Pif: "Pensavo che mi avreste chiesto di Vlahovic, oggi si parla d'altro... sono cose che non mi riguardano, io penso al campo e non so cosa rispondere".

Su Stefano Pioli e il suo lavoro a Firenze: "Stiamo parlando di un allenatore che in Italia sta dimostrando un grande valore, il Milan da anni si allena ad alti livelli: penso che questo sia merito dell'allenatore e dello staff che stanno portando avanti un grande lavoro. Domani saluterò Pioli con affetto".

Sulla pericolosità offensiva del Milan: "Ogni volta che i rossoneri hanno spazi, possono mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo però insistere sui nostri principi, la gara con la Juventus è stata una gara giocata bene: quando abbiamo costruito, potevamo fare più male ai bianconeri. Domani proveremo a limitare una squadra molto forte".

Sul fatto di andare ko tutte le volte che la Fiorentina va sotto: "Noi domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso: il Milan è una squadra che sa fare tutto, quando passiamo in svantaggio non abbiamo la forza di ribaltare il risultato. Io però dico sempre che una squadra è di valore quando ha la forza di rimediare a qualcosa di negativo. Il Milan ha iniziato un percorso diversi anni fa, noi invece abbiamo iniziato solo pochi mesi fa".

Sulla vittoria dello Spezia contro il Milan a febbraio: "Quella fu una gara straordinaria, l'ho rivista tante volte, una anche pochi giorni fa. Lì tutti i giocatori che scesero in campo erano convinti di poter far bene: ne ho parlato anche ai ragazzi, con i quali ho rivisto alcune immagini di quella gara. Quello Spezia quella sera ha avuto un atteggiamento battagliero, ha messo in campo una qualità incredibile: i ragazzi diedero il 100% e mi auguro che domani i miei attuali giocatori affrontino la partita nella stessa maniera".

Sulla sua filosofia di gioco: "La mia squadra ha dimostrato di avere la capacità di concedere poco, stiamo pagando il fatto di avere poca concretezza e incisività davanti: qualche gol in più potevamo averlo. Io sono alla ricerca di alcune situazioni di gioco, in questo momento sta privilegiando la compattezza ma dobbiamo migliorare altri aspetti. Molte situazioni sono frutto del caso, a me piace non subire gol e farne tanti".