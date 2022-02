ITALIANO, Ikoné? Passi avanti ma non c'è fretta

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è così espresso oggi in conferenza stampa su Jonathan Ikone e il suo percorso di crescita a Firenze: "È giovanissimo e ha le doti del grandissimo calciatore. Ma, ripeto, è arrivato in un reparto in cui gli altri suoi compagni sanno lavorare in maniera egregia, oltre a conoscersi da più tempo. Lui cresce di settimana in settimana, dice di capire meglio l'italiano e stiamo facendo dei grandi passi in avanti. Dico che non c'è fretta, è un investimento della società e mostrerà il proprio valore. In allenamento fa vedere delle giocate straordinarie e pian piano farà vedere il proprio valore".