ITALIANO ADDA PASSÀ 'A NUTTATA PRIMA DI PENSARE AL NAPOLI

Dare priorità al campionato o onorare al massimo la sfida di Conference contro il Ferencvaros? Sembra un paradosso, una battuta venuta male e invece è un tema che in queste ore viene molto dibattuto dai tifosi della Fiorentina. Non sono pochi coloro che vorrebbero vedere un folto turnover questa sera al Franchi, puntando con decisione alla partita contro il Napoli di domenica sera. Per fortuna, Italiano, che è l'unico che deve avere le idee chiare su questo tema, già ieri ha risposto senza fronzoli.

"Dobbiamo dare un'accelerata alla nostra classifica del girone", ha dichiarato il mister. Dunque è lecito attendersi che i cambi non saranno così numerosi, per non perdere identità e soprattutto la qualità del gioco necessaria per la vittoria del match. Cambierà il portiere, magari un centrale e sicuramente qualcosa a centrocampo, ma solo perché dopo la lezione di San Siro, in campo andrà sempre il più in forma.

La Conference League è uno degli obiettivi stagionali della Fiorentina. L'idea condivisa nello spogliatoio è quella di arrivare in fondo alla competizione per il secondo anno consecutivo e dunque anche che la missione di stasera sia quella di non sottovalutare l'impegno. Gli ungheresi sono gli avversari di prima fascia del girone, hanno già vinto una partita e in caso di vittoria stasera andrebbero in fuga mettendo a rischio, per non dire compromettendo, la possibilità di arrivare primi nel girone e puntare a saltare l'eventuale doppio incontro per i sedicesimi.

Italiano ha chiarissimo questo concetto e schiererà i più in forma, farà rifiatare chi ha poca benzina nelle gambe, ma punterà con decisione a fare risultato pieno, aggredendo fin da subito la partita. Il Napoli è lontano, oggi si pensa solo al Ferencvaros. Per il bene dell'Europa, per il bene del grande obiettivo di questo momento della stagione.