ITALIANO E LA LAZIO: L'ULTIMO GIGANTE DA MANDARE AL TAPPETO

Il 2024 ha portato fin qui tanta amarezza per la Fiorentina, in preda a una fase di difficoltà palesate dai risultati, sorridenti in sole due occasioni dallo scorso 1° gennaio (una fu una vittoria ai rigori, col Bologna in Coppa Italia). Se migliorare il 7° posto del 2021/22 è veramente l’obiettivo preposto dalla società, come dichiarato più volte da Italiano, l’andamento dell’anno nuovo e in generale contro le piccole stride fortemente.

Siamo ancora a febbraio, ma questa stagione ha già lasciato ampio spazio ai punti da recriminare con le avversarie di caratura inferiore - almeno sulla carta, con tutto il rispetto -, quelle con cui si mettono in cascina punti essenziali per la rincorsa europea. Vengono dopo gli scontri diretti, anche questi piangenti per la truppa di Italiano: due sole vittorie in campionato contro le squadre dalla quarta alla nona casella, ergo le diretti concorrenti per le coppe europee. Come quella che lunedì sera farà capolino al Franchi, la Lazio.

Se è banale sottolineare la qualità che Maurizio Sarri può schierare in campo - quelle di una squadra che, seppur estremamente altalenante in campionato, neanche una settimana fa ha battuto il Bayern Monaco in Champions -, curioso diventa evidenziare una statistica più di tutte racconta la partita: Vincenzo Italiano non ha mai battuto la Lazio, unica big ancora da mandare al tappeto nella sua giovane carriera da allenatore. Nessuna vittoria da quando siede sulle panchine di Serie A tra La Spezia e Firenze. Così come nessuna vittoria in generale per la Fiorentina contro i biancocelesti dal lontano maggio 2021. Spesso in città si sente dire che i viola danno il meglio quando affrontano avversari votati all’attacco e alla gestione della gara, lasciando così più varchi percorribili dalla Fiorentina. I precedenti con la Lazio non viaggiano in questa direzione, chissà che il match del Franchi del prossimo lunedì non possa scuotere un dato tanto triste quanto esplicativo di un 2024, per ora, tutt’altro che da incorniciare.