ITALIANO E IL DIFFICILE ADATTAMENTO DEI "NUOVI": NESSUN ACQUISTO ESTIVO DAL 1' CON IL TORINO

La Fiorentina ha chiuso il proprio girone d'andata uscendo sconfitta al Franchi contro il Torino e subendo il sorpasso in classifica. Tra i dati che fanno più preoccupare c'è sicuramente quello che riguarda i nuovi acquisti, ancora non del tutto integrati nel gruppo e che ancora faticano a trovare continuità e minuti. Contro i granata mister Italiano non ha schierato in campo nessuno dei 5 acquisti della sessione estiva di mercato per la seconda volta in campionato, la prima due settimane fa contro il Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle 19 partite andate in archivio due volte non è sceso in campo nessuno dei cinque acquisti, una volta uno, sette volte due, sei volte tre, tre volte quattro e mai insieme.

Il mercato viola si era aperto con l'arrivo di Rolando Mandragora, arrivato a Firenze con il difficile compito di sostituire Lucas Torreira, uno dei protagonisti della qualificazione in Conference nella scorsa stagione. Le partite giocate sono 13, con solo il 51% dei minuti giocati. Il mercato prosegue poi con lo sbarco in Italia di Gollini e Jovic, il primo con il compito di cercare di sovvertire le gerarchie tra i pali ed il secondo di far dimenticare Vlahovic. Nessuno dei due è riuscito a dare quanto atteso, con il portiere di proprietà dell'Atalanta già con le valige in mano in direzione Napoli (al suo posto Sirigu) e l'attaccante ex Real Madrid che non riesce a trovare continuità e gol, mostrandosi spesso fuori dal gioco. Infine sono arrivati Dodò e Barak, il terzino brasiliano aveva mostrato grandi qualità con la maglia dello Shakhtar Donetsk ma senza riuscire a replicare con la maglia della Fiorentina, complici alcuni infortuni e un lungo periodo di stop in Ucraina. Il ceco invece era stato acquistato per costanza di rendimento e gol (11 con la maglia del Verona la scorsa stagione), ma a Firenze non è riuscito ad imporsi e a dare il supporto offensivo che tutti si aspettavano.

E poi ci sono le coppe, dove Italiano ha schierato titolari tutti e 5 gli acquisti contemporaneamente per la prima volta: Era Fiorentina-Basaksehir. Ma un dato che fa riflettere è che nel doppio confronto col Twente, sfida decisiva per l'Europa, non ha schierato in campo nessuno dei 4 (Barak non era ancora stato acquistato).