ITALIANO, Dobbiamo giocare col fuoco dentro e dare tutto

"L'unico aspetto differente è che queste situazioni le abbiamo già vissute. L'attesa, la preparazione, l'importanza della gara e le interviste, ma secondo me sono partite da 50 e 50. Forti loro e forti noi, perché siamo arrivati in finale. Questa partita dobbiamo giocarla come vanno giocate le finali. Dobbiamo portarci dietro la nostra esperienza passata. Io sto vivendo questa partita con grande attesa, per noi è una sorta di rivincita. I percorsi europei sono difficilissimi, siamo stati bravi a tornare in finale ma domani dobbiamo essere concreti e concentrati, come richiede una finale. Dobbiamo giocare col fuoco dentro e dare tutto quello che si ha. L'anno scorso non c'è stato un bell'epilogo, quest'anno proveremo a mettere in campo quell'amarezza per superare l'avversario. Sappiamo che sono forti e preparati e che sarà una partita tosta".

Questo un passaggio delle parole di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, tra le notizie più lette di giornata. QUI L'INTERVISTA COMPLETA