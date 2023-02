ITALIANO, Coppa Italia? Chiaramente è un obiettivo

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, mister Vincenzo Italiano ha così parlato della Coppa Italia per la Fiorentina: "Chiaramente è un obiettivo. Volevamo arrivare in semifinale e la bissiamo insieme a quella dello scorso anno. Intanto siamo felici di questo obiettivo. Andiamo a sfidare una squadra che ha eliminato Napoli e Roma, sarà difficile, ma abbiamo la capacità di poter far bene. In ogni caso c'è ancora tempo".

