ITALIANO, Castrovilli non ha recuperato e sarà out

A ventiquattro ore dalla finale di Conference League arriva un'importante notizia da Praga: la riferisce il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato il forfait di Gaetano Castrovilli -"Gaetano ha avuto questa contusione, non ha recuperato al massimo e quindi ci dispiace ma non giocherà" - così l'allenatore viola, che dovrà quindi rinunciare al suo numero dieci per la super sfida al West Ham.