ITALIANO/2, Vogliamo creare difficoltà al Napoli

Il tecnico viola Vincenzo Italiano, a margine della conferenza stampa, ha risposto anche alle domande dei tifosi via social. Ecco le sue risposte:

Meglio iniziare con il freno a mano tirato visto il fiato corto nella ripresa? Non mi trova d'accordo, in maniera naturale è successo con l'Inter e avete visto come è andata, l'Udinese invece ci ha fatto arrivare in fondo stremati e abbiamo vinto. Ma domani è un'altra gara e cercheremo di mettere in campo le nostre qualità

Sarà una gara difensiva o offensiva? L'abbiamo preparata per mettere in difficoltà il Napoli e farlo difendere ma se dobbiamo difendere anche noi vediamo. Le gare non hanno lo stesso andamento ma vogliamo dover difendere il meno possibile"

Meriti? Di tutti, dal primo giorno di visite mediche, da Moena, qui. Il merito è di tutti quelli che lavorano in questa squadra, anche i cosiddetti invisibili e nessuno deve abbassare la guardia"

Il giocatore che ritengo più importante? E' il gruppo, l'unione, la grande organizzazione e vederli sorridere e allenarsi durante la settimana. Tutti sono importanti ma il collettivo è il più importante.

Quanto mancherà Commisso che parte? Il presidente è stato vicinissimo alla squadra, ogni giorno e ad ogni partita ha cercato di caricare la squadra, lo vogliamo ringraziare. Quando un presidente ha questa passione la squadra deve dare il massimo anche per lui. So che tornerà presto perché gli mancheremo tantissimo"