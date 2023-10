ITALIA-MALTA 4-0, Rivivi il live di FV con il gol di Jack

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

94' -L'ARBITRO FISCHIA LA FINE!!! L'Italia di Spalletti batte Malta 4-0 grazie ai gol di Bonaventura, doppietta di Berardi e rete finale di Frattesi.

93' - POKER AZZURRO! Segna anche Frattesi, bravo Udogie a innescare l'azione.

90' - 3 minuti di recupero!

86' - CAMBIO TRA VIOLA: esce Bonaventura tra gli applausi ed entra Biraghi con Udogie che si sposta a centrocampo (in Premier gioca proprio lì)

79' - Ecco i cambi, a fare posto ai due nuovi entrati sono Kean e Dimarco. Niente da fare dunque per Biraghi: Spalletti gli preferisce il terzino del Tottenham al suo esordio nella Nazionale maggiore visto che è in età ancora da Under 21.

77' - Pronti altri due cambi per Spalletti, con Scamacca ed Udogie in piedi in attesa che si fermi il gioco per poter entrare

75' - Doppia occasione per Bastoni, ma il palo viene colpito a gioco fermo per fuorigioco.

70' - Si scaldano anche altri giocatori tra cui Biraghi, vedremo le scelte di Spalletti quali saranno

67' - Due cambi anche per Malta: fuori Mbong e Kristensen e dentro Attard e Muscat

66' - Due cambi per l'Italia: fuori Berardi e Barella, dentro Orsolini e Frattesi

64' - GOL DI BERARDI!!! L'Italia ora è avanti 3-0. Tutto nasce da un pallone di raspadori in area, Kean lo svirgola ma ci guadagna Berardi che segna il tris

62' - Bonello esce male e Raspadori ha l'occasione per segnare, poi Kean viene anticipato.

60' - Occasione Italia: Bonello però esce bene sul tiro di berardi.

57' - Sul fronte opposto un errore di Dimarco poteva costare caro all'Italia, Bastoni rimedia.

56' - Punizione dal limite ma Mancini non riesce a svettare sui difensori.

55' - Cambio di malta: fuori MOntebello, dentro Satariano.

53' - Spalletti chiede a Kean e raspadori di scambiarsi la posizione, Raspadori va sull'esterno, Kean centrale.

47' - Occasione Italia! Kean dalla sinistra serve Raspadori che scaglia la palla in rete, intercettato però da Berardi che involontariamente gli nega il gol mandando fuori la palla.

46' - AL VIA LA RIPRESA! Si riparte dal 2-0 del primo tempo

45+5' - FINE DEL PRIMO TEMPO. L'Italia avanti per 2-0 nell'intervallo. Partita non brillante ma dopo la traversa di mancini in avvio decidono di gol di Bonaventura e Berardi.

45+3 - RADDOPPIO DELL'ITALIA CON BERARDI!Anche lui segna con un bel gol a girare dalla distanza

40' - Il portiere Bonello esce dall'area piccola e inizia a fare una serie di giri su se stesso per non farsi rubare il pallone poi deve buttare la palla fuori e si fa anche male.

38' - Camenzuli riceve palla in zona offensiva e tenta il cross dalla sinistra, regalando di fatto palla a Donnarumma.

29' - Locatelli tenta una improbabile mezza rovesciata sullo sviluppo di un angolo ma nulla da fare, era troppo scoordinato.

22' - GOOOOOL GOOOOL GOOOOL DI BONAVENTURA!!! Il suo primo gol in maglia azzurra dopo 16 presenze arriva proprio stasera. Un gol bellissimo, con un tiro a giro dopo uno scambio con Kean. Italia avanti 1-0 grazie al giocatore viola.

16' - Calcio di rigore reclamato da Kean che in area cade a terra contrastato dal numero 7 maltese ma per l'arbitro è solo calcio d'angolo per gli azzurri

8' - Kean ingaggia un duello sulla sinistra con Pepe, perdendo palla e che, colpito dall'attaccante azzurro fallosamente, resta a terra e deve essere soccorso.

6' - TRAVERSA AZZURRA: Mancini, sullo sviluppo di un corner, incorna di testa la palla colpendo però la traversa

4' - Proprio Jack ha uno dei primi palloni della gara ma la difesa lo chiude, palla a Locatelli che tira però sul lato.

1' - Bonaventura subito protagonista, viene subito atterrato e guadagna un fallo

1' - PARTITI! Italia-malta è appena iniziata!

20. 43 - E' il momento degli inni in uno stadio San Nicola di Bari pieno. Bello il colpo d'occhio!

Alle 20.45 fischio iniziale per la gara di qualificazione agli Europei tra Italia e Malta (gruppo C), a Bari. L'Italia a quota 7 punti ha l'occasione, con una vittoria, di riprendere l'Ucraina che con la vittoria di oggi pomeriggio per 2-0 sulla Macedonia del Nord si è portata al secondo posto con 10 punti. Ecco le formazioni ufficiali, con Spalletti che conferma, secondo le indicazioni della vigilia, Bonaventura titolare. Parte dalla panchina l'altro viola Biraghi. Seguite con Firenzeviola, attento alle prestazioni dei due viola anche in azzurro, l'andamento della partita.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Biraghi, Udogie, Scamacca, Acerbi, Cristante, Frattesi, Scalvini, Orsolini, El Shaarawy. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Malta (5-3-2): Bonello, J.Mbong, Apap, Pepe, Z.Muscat, Camenzuli; Guillaumier, Kristensen, Yankam; Montebello, P.Mbong. A disposizione: Al-Tumi, Galea, Attard, J.Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Paiber, Satariano, Corbolan, Nwoko, N.Muscat Commissario tecnico: Michele Marcolini.