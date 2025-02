FirenzeViola Ipotesi scambio Cristante-Richardson già tramontata: non si muoveranno

Per qualche ora si è ragionato sull'asse Firenze-Roma per un eventuale scambio di prestiti tra Fiorentina e Roma per Amir Richardson e Bryan Cristante, centrocampisti un po' ai margini delle rispettive squadre. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo i primi colloqui per capire la fattibilità dell'affare alla fine entrambi i club hanno ritenuto che non ci fossero gli elementi per procedere e quindi hanno fatto tramontare l'idea di mercato. A questo punto una permanenza di Cristante a Roma e soprattutto di Richardson alla Fiorentina è praticamente scontata a meno di clamorosi colpi di scena.