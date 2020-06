INTRIGHI CAPITALI

Nelle ultime ore la storia del calciomercato vista dalla latitudine di Firenze sembra aver preso una morbosa curvatura verso la Capitale, ed in particolare la sua sponda giallo-rossa. Divampano le voci sull'asse tra Fiorentina e Roma, a partire dal tavolo dirigenziale. Notizia di qualche ora fa, anche se ancora non ha ricevuto sponde ufficiali o ufficiose, è infatti che i viola sarebbero interessati ad approcciare l'attuale ds capitolino Gianluca Petrachi. Una figura ingombrante, che - qualora la voce divenisse realtà - difficilmente potrebbe vivere a stretto contatto con un altro profilo da primo attore quale Daniele Pradè. Il quale, curiosamente figlio calcistico e non solo di Roma, non è altro che cronaca, ha incassato tra l'altro di recente la piena fiducia dei suoi superiori. Al momento non c'è molto che lasci pensare al terremoto, ma è sempre bene rimanere all'erta in attesa di parole ufficiali.

È però spostandosi ai protagonisti sul campo che gli intrighi romani di cui sopra, che gli affari cominciano a farsi davvero intensi. Soprattutto in difesa, dove la Fiorentina è da ormai diverso tempo sulle tracce di Alessandro Florenzi, messo di fatto in vendita pubblicamente proprio da Petrachi. Con il ds viola - quello attuale, eh - c'è stima, e un trasferimento non sarebbe impensabile, visto che dalle parti della Capitale non disdegnerebbero Cristiano Biraghi come contropartita tecnica in un ipotetico affare. Pradè, ad oggi, sembrerebbe però più interessato ad un altro laterale giallorosso, forse non poliedrico quanto Florenzi ma utilizzabile comunque sia a destra che a sinistra: Leonardo Spinazzola. Due le vie attuali per averlo: o un prestito oneroso con obbligo a 22 milioni, o un acquisto a titolo definitivo, puntando ad ammortizzare l'impatto finanziario con l'inserimento di contropartite - leggasi ancora Biraghi, probabilmente - volte a raggiungere la cifra di 25 milioni con cui è attualmente iscritto a bilancio per la Roma.

Pure sulla tratta opposta, sempre rimanendo in difesa, non sono da sottovalutare le attenzioni capitoline nei confronti dei due pezzi pregiati della difesa, Nikola Milenkovic e German Pezzella. Se il primo sembra avere una valutazione fuori mercato per i giallorossi, sul secondo sembrano esserci maggiori aperture da parte della Fiorentina negli ultimi tempi (LEGGI QUI il punto di FV sulla trattativa col Valencia), o almeno questi sono i racconti, per un difensore comunque valutato almeno 25 milioni. Senza considerare un Gaetano Castrovilli che piace sì, ma sul quale proprio Pradè non vuole sentire neanche discussioni, c'è anche il caso di Jan Vertonghen, difensore belga in uscita a costo zero dal Tottenham, che pare accomunare ancora una volta le due società sul mercato, così come la presenza di entrambe quali società accostate a Rolando Mandragora (CLICCA QUI per le ultime sul centrocampista). Firenze e Roma calcisticamente sono due città da sempre collegate, ed anche stavolta gli affari capitali bollono in pentola.