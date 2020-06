MANDRAGORA-FIORENTINA, PER ORA NESSUN CONTATTO: LA TRATTATIVA NON È DECOLLATA

Non esiste ancora alcuna trattativa avviata per portare Rolando Mandragora alla Fiorentina. Nei giorni scorsi il nome del centrocampista friulano è tornato fortemente a circolare in ottica viola, ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, non è quello che filtra dall'entourage del giocatore. L'ottimo rapporto tra il direttore sportivo dei gigliati, Daniele Pradè, ed il ragazzo è noto da tempo visto che i due hanno già lavorato insieme all'Udinese così come la stima reciproca che è rimasta intatta, ma, per il momento, non è stata ancora intavolata nessuna trattativa.

Come dichiarato questa mattina dall'agente Luca De Simone a TeleRadioStereo, il classe '97 potrebbe fare ritorno alla Juventus se il club decidesse di esercitare il diritto di recompra riportandolo così a Torino per 26 milioni di euro. Chi vorrà acquistarlo, in quel caso, dovrebbe anche tenere conto della valutazione fatta dai bianconeri che non avranno nessuna intenzione di privarsene per meno di quella cifra sia all'interno di eventuali scambi, sia come affare svincolato da altri calciatori.

Nonostante l'ufficialità delle date del calciomercato estivo (1 settembre-5 ottobre) abbia posticipato la consueta sessione, è normale che i club già adesso stiano cercando di pianificare e programmare la prossima stagione. L'entourage di Mandragora è presumibilmente in continuo contatto con Udinese e Juventus, ma nessuno dei due club ha manifestato l'interesse della Fiorentina che tantomeno ha cercato di avviare una trattativa per conoscere l'eventuale gradimento del giocatore. Di fondamentale importanza per il futuro dei viola sarà capire se Iachini siederà ancora o meno sulla panchina gigliata il prossimo anno e se potrà dunque dettare le condizioni per il mercato in quanto sembrerebbe particolarmente attratto dalle qualità del centrocampista. Per adesso le uniche certezze sono che il progetto di Commisso è senza dubbio ambizioso e che la piazza di Firenze rimane appetibile per molti, anche per Mandragora.