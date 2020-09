INTER-FIORENTINA 4-3, Rivivi il LIVE di FV!

22.45 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Vi rimandiamo alle nostre pagine per tutte le notizie e le voci dal post-partita.

22.43 - Si conclude con l'amaro in bocca dunque la trasferta a Milano. Una Fiorentina coriacea cade nel finale contro un'Inter brava a sfruttare le occasioni quando tutto sembrava perso. In rete per i viola Kouame, Castrovilli e Chiesa, mentre per i nerazzurri Lautaro, Lukaku e D'Ambrosio oltre all'autogol di Ceccherini.

90'+4' - Finisce qui! Alla fine è l'Inter a spuntarla: 4-3 a San Siro dopo una partita pazza.

90' +4' - D'Ambrosio si lascia cadere su un lieve contatto con Cutrone, un po' ingenuo qui. Ultime speranze che si stanno affievolendo per la Fiorentina.

90' +3' - Prova l'azione offensiva la squadra viola, con Vlahovic che lavora un pallone poi perso da Castrovilli.

90' +2' - Tiene palla adesso l'Inter. La Fiorentina è sulle gambe.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Cross al bacio di Sanchez, che sul secondo palo pesca D'Ambrosio: sovrastato Vlahovic e palla in rete. Durissimo colpo per la Fiorentina.

89' - GOL DELL'INTER. Incredibile, l'ha ribaltata D'Ambrosio.

87' - Bella azione dell'Inter, con Sanchez che serve Hakimi in area: appoggio per Lukaku e il belga fa gol da due passi. Pari a San Siro.

87' - GOL DELL'INTER! Pareggia Lukaku.

85' - Applausi dei presenti a Franck Ribery quando passa sotto la tribuna con i 1000 tifosi presenti. Un'altra prestazione da lustrarsi gli occhi a San Siro per il francese.

83' - Mentre Lukaku si rialza, un cambio nella Fiorentina: entra Cutrone al posto di Ribery.

83' - Si fa male da solo Lukaku, che ha bisogno dell0intervento dello staff sanitario.

80' - Vlahovic si divora un gol! Ribery lanciato in contropiede da Amrabat libera il serbo in area, che prende la mira e spara fuori il destro da distanza ravvicinata. C'è ancora da soffrire!

78' - Cambio nell'Inter: fuori Perisic, dentro Sanchez.

76' - Resiste la Fiorentina, con l'Inter che sta raccogliendo le forze per il forcing finale.

74' - Doppio cambio nell'Inter: escono Barella e Brozovic, entrano Vidal e Nainggolan.

73' - Salva tutto Dragowski! Tiro violento dalla distanza di Barella: il polacco si allunga e compie un altro intervento miracoloso!

72' - Lukaku si mangia un gol! Il Belga si libera di Ceccherini e poi con il destro calcia all'angolino: Dragowski riesce a toccare con la punta e mette il pallone in corner.

72' - Vlahovic! Spara alto un mancino dal limite in contropiede. Peccato, era un'ottima occasione per il serbo trovatosi tutto solo.

69' - Lautaro! In una situazione simile al primo gol, questa volta calcia centrale basso. Blocca Dragowski.

68' - Cambio nella Fiorentina: fuori Chiesa, dentro Lirola.

68' - Occasionissima per Lukaku! Prende posizione davanti a Ceccherini e su un cross basso calcia fuori, dando solo l'illusione del gol.

67' - Serie di cross dell'Inter allontanati dalla difesa viola, un po' in apprensione dopo il gol realizzato.

65' - Doppio cambio nell'Inter: escono Eriksen e Young, entrano Sensi e Hakimi, al suo esordio in maglia nerazzurra.

63' - Mamma mia Ribery! Dribbling a centrocampo e palla pazzesca per Chiesa, che a tu per tu con Handanovic batte il portiere nerazzurro con un tocco sotto. Fiorentina di nuovo in vantaggio!

63' - GOOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOLLLL!!! CHE GOL DELLA FIORENTINA! SEGNA CHIESA!

61' - Ecco il doppio cambio: escono Bonaventura e Kouame, entrano Borja Valero e Vlahovic.

61' - Perisic! Liberato da un lancio di Brozovic stoppa e tira: palla alta, ma che brivido. La Fiorentina prepara un doppio cambio.

60' - Gestisce bene palla nello stretto la Fiorentina, che rischia ma poi guadagna fallo con Castrovilli.

57' - Ribery scappa in contropiede e serve Castrovilli in area: stop e tiro con il sinistro del numero 10, che centra l'angolino. Pareggia la Fiorentina!

57' - GOOOOOOLLLLL!!!! GOOOLLLL!!! PAREGGIA CASTROVILLI!!

56' - Manovra avvolgente della Fiorentina che si conclude con un tiro murato di Bonaventura. Riparte l'Inter.

54' - Kouame prova a liberarsi di Bastoni su un'imbucata di Bonaventura, ma commette fallo.

52' - AUTOGOL DI CECCHERINI. Il centrale tocca malamente un tiro di Lautaro e batte Dragowski. Inter in vantaggio.

50' - Kouame non riesce a lavorare bene un pallone in contropiede e viene fermato da Bastoni. Peccato, perché Caceres aveva fatto ripartire bene l'azione.

49' - Lukaku colpisce di testa un cross dalla destra, ma non colpisce bene. Palla che termina sul fondo.

48' - Buon lavoro di Kouame cheguadagna un prezioso fallo in uscita a centrocampo.

45' - Aggiornamento dalla Lega: tolta l'ammonizione a Caceres in occasione del calcio di rigore dato e poi tolto. L'uruguaiano dunque ha il tabellino pulito.

45' - RIPARTE LA SFIDA!

--- INTERVALLO ---

21.37 - Un primo tempo pressoché perfetto della Fiorentina, che proprio nel finale si è fatta raggiungere da Lautaro Martinez dopo il gol iniziale di Kouame. Si deciderà tutto nel secondo tempo.

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

45' +2' - Contropiede dell'Inter con Lautaro che al limite dell'area sterza e piazza il destro all'angolino: nulla può Dragowski, se non raccogliere il pallone in fondo alla rete.

45' +2' - GOL DELL'INTER! LAUTARO SEGNA UN GRAN GOL.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Perisic! In spaccata anticipa Chiesa che comunque riesce a mettere il corpo. Palla sparata alta dal croato.

43' - Fallo di mano di Lautaro in area, su un cross comunque ben coperto dalla difesa della Fiorentina.

41' - Occasione Fiorentina! Castrovilli sin incunea nella difesa dell'Inter, poi Kouame viene fermato da Young al momento del tiro.

41' - Altro intervento decisivo al limite dell'area di Milenkovic su Lukaku dopo un brutto pallone perso da Ribery. Si salva la Fiorentina.

40' - Un paio di interventi fondamentali di Milenkovic per fermare le ripartenze dell'Inter. Fin qui una roccia il difensore serbo.

38' - Grande organizzazione viola, che lascia Lukaku in fuorigioco in una situazione pericolosa. Il passaggio di Perisic per il belga comunque era troppo lungo.

36' - Resiste il fortino della Fiorentina, fin qui spaventata solo sulla carta dall'Inter.

32' - Fallo ingenuo di Ceccherini che non aspetta Lautaro ed entra sullo stinco dell'argentino. Giallo per il centrale della Fiorentina.

31' - Ribery fin qui sta giocando una partita di esperienza, mentre Lautaro prova ancora a cascare al limite dell'area. Calvarese sorvola sull'argentino, mentre fischia fallo per un contatto sul francese.

30' - Ottima presenza difensiva della Fiorentina fin qui. La squadra di Iachini lascia il gioco all'Inter, che non trova però spazi.

27' - Si sono leggermente abbassati almeno negli ultimi 3 minuti i ritmi. Fiorentina sempre chiusa in difesa, Inter che prova ad attaccare gestendo il pallone.

24' - Non c'è un attimo di respiro a San Siro! Prima Milenkovic va vicino al gol con un colpo di testa spedito alto di pochissimo, poi Chiesa salva tutto praticamente sulla linea. C'era comunque un fallo a suo favore.

21' - Lukaku calcia potente con il destro: palla fuori non di poco.

20' - NIENTE RIGORE! Calvarese torna giustamente sui suoi passi e cambia la decisione. Si resta sullo 0-1! Ma il giallo per Caceres resta, per proteste.

19' - Calvarese va a rivederla!

18' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Azione fulminante con Lukaku che passa a Lautaro. Sterzata dell'argentino, con Caceres che gli soffia il pallone ma Lautaro cade. Calvarese non ha dubbi, noi qualcuno lo abbiamo. VAR al lavoro, ma intanto giallo per Caceres.

17' - Kouame! Giocata spettacolare di Ribery, che in contropiede fa tunnel a Barella e poi trova Kouame in area: stop leggermente lungo dell'ivoriano, che in scivolata sbatte su Handanovic.

15' - Brozovic non arriva per un soffio su un cross di Barella, altrimenti avrebbe colpito da due passi.

14' - Salita in questa fase la pressione dell'Inter. La Fiorentina per adesso regge con qualche affanno.

11' - Perisic! Prima azione dell'Inter, con Young che crossa dalla destra e trova Perisic dalla parte opposta: l'esterno nerazzurro sovrasta Chiesa ma non colpisce bene. Palla alta.

10' - Intervento fondamentale di Chiesa che ferma Lautaro lanciato verso Dragowski. Ottima giocata difensiva del 25 viola.

9' - Biraghi! Occasionissima per la Fiorentina su un pallone rubato alto. Ribery libera l'esterno che però sbaglia il sinistro e non centra la porta. Grande inizio della Fiorentina!

7' - Si rialza dopo circa un minuto Ribery, decisamente dolorante. Condizioni da verificare anche se esce sulle sue gambe.

6' - Contrasto durissimo di Barella su Ribery. La Viola protesta, Calvarese estrae il giallo per il centrocampista nerazzurro.

4' Il VAR conferma: Viola avanti a San Siro!

3' - VAR al lavoro dopo un cross di Biraghi toccato da Kouame. Poi il pallone finisce a Bonaventura che davanti ad Handanovic appoggia per Kouame, che scarica in rete a porta vuota. Fiorentina in vantaggio!

3' - GOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! LA SBLOCCA SUBITO LA FIORENTINA CON KOUAME!

0' - VIA! Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.47 - Minuto di silenzio in onore dell'ex arbitro De Santis, scomparso qualche giorno fa a Lecce.

20.45 - Entrano in campo le due squadre, rigorosamente in momenti sfalsati. Completo bianco per la Fiorentina, Inter in classica divisa neroazzurra. Arbitrerà Calvarese.

20.43 - Applausi dei pochi presenti a San Siro per Borja Valero, che evidentemente ha lasciato ottimi ricordi a Milano.

Dopo la vittoria contro il Torino, la Fiorentina sfida l'Inter a San Siro. Alle 20:45 prenderà il via la seconda giornata del campionato dei viola in un Meazza ancora vuoto, contro i nerazzurri che hanno cambiato diversi giocatori. Una partita tra due squadre le cui ambizioni e aspettative sono diverse, visto che l'Inter punterà allo scudetto, mentre i viola sono tutti da decifrare. Gli uomini di Iachini vuole ripartire da dove ha lasciato: con una vittoria che darebbe continuità ad un ambiente che ha ritrovato entusiasmo e gioia al presidente Commisso, per l'occasione in tribuna. FirenzeViola.it vi racconterà tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé. All.: Giuseppe Iachini