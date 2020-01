INTER-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.38 - Niente da fare per la Fiorentina, che cade 2-1 a San Siro e saluta la Coppa Italia. Decidono la sfida i gol di Candreva e Barella, per rispondere al pareggio momentaneo firmato da Caceres.

90' +3' - Non succede più niente nel recupero: Doveri fischia tre volte e sancisce la vittoria dell'Inter.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

90' - Benassi! Conclusione a giro dal limite dell'area sinistro: palla che finisce lentamente fuori.

90' - Giallo per Sottil, che si lascia cadere platealmente dopo un lieve contatto con Young sulla destra.

88' - Cambio nell'Inter: esce Lukaku, entra Esposito.

86' - Vanificato un buon corner per la Fiorentina, con l'arbitro che fischia un fallo su Ranocchia.

85' - Cambio nella Fiorentina: esce Lirola, entra Ghezzal.

84' - Sottil tenta il destro dalla distanza ma il tentativo è troppo debole: blocca facilmente Handanovic.

82' - Annullato un gol all'Inter! Eriksen libera Lautaro Martinez, in evidente posizione di fuorigioco prima di concludere in rete con il mancino sotto le gambe di Terracciano.

80' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Sottil.

79' - Tiro di Eriksen dalla distanza che non impensierisce Terracciano, che blocca agilmente basso.

76' - Godin a terra dopo uno scontro aereo con Pulgar. L'arbitro ferma il gioco, anche se non sembra esserci stato nulla.

74' - Cambio nell'Inter: esce Candreva, entra Moses.

73' - Calcio di punizione calciata male da Eriksen e il pallone torna a Terracciano.

72' - Ingenuità di Milenkovic che si fa soffiare il pallone da Lautaro sulla sinistra e poi lo stende.

71' - La Fiorentina sta provando a reagire ma non riesce ancora ad incidere. Piuttosto deve stare attenta a coprire le ripartenze dell'Inter.

67' - Un grandissimo gol di Barella, al volo dal limite dell'area su una ribattuta di Milenkovic. Terracciano immobile può solo guardare il pallone infilarsi nell'angolino.

67' - GOL DELL'INTER! Ha segnato Barella.

66' - Cambio nell'Inter: esce Sanchez, entra Eriksen.

65' - Giallo per Dalbert, che ha fermato Sanchez lanciato in contropiede. Protesta la Fiorentina, con Iachini che si prende anche lui l'ammonizione.

64' - Vlahovic! Sbaglia a tu per tu con Handanovic! Il serbo viene liberato sul destro da Chiesa in area, un po' lentamente prova il tocco sotto e con la spalla Handanovic mette in corner.

63' - Inter che si riversa in avanti nel tentativo di ritrovare subito il vantaggio. La Fiorentina si chiude a riccio, nonostante le tre punte.

61' - Il VAR conferma: Inter-Fiorentina 1-1

60' - Caceres salta sopra Lautaro Martinez, lo sovrasta sul corner e schiaccia il pallone infilandolo in rete. Grandi proteste dell'Inter, che vorrebbe un fallo del centrale sullo stacco.

60' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! GOOOOLLl!!! CACERES!!!

60' - Lirola! Chiesa un po' lentamente serve l'accorrente spagnolo, che stoppa e calcia con il sinistro: palla che, deviata, finisce alta.

58' - Vecino! Salva Terracciano! Cross Young spizzato dal centrocampista uruguaiano: l'estremo difensore viola si allunga e toglie il pallone dall'angolino basso.

56' - Si infiamma il pubblico dell'Inter per l'entrata in campo di Cutrone. Tutto lo stadio si mette a cantare "Chi non salta sìrossonero è", riferendosi evidentemente al passato dell'attaccante viola.

55' - Cambio nella Fiorentina: esce Badelj, entra Cutrone.

55' - Lautaro! Mezza girata dopo uno stop di petto: palla che esce di centimetri sopra la porta difesa da Terracciano.

54' - Altro grande salvataggio di Dalbert su una ripartenza dell'Inter. Il brasiliano ferma Candreva in corner.

52' - Bastoni! Colpisce lui da calcio d'angolo, spedendo però fuori non di molto. Partita nettamente meglio l'Inter in questa ripresa.

52' - Dalbert salva su Lautaro Martinez, bravo a liberarsi di Milenkovic e Ceccherini.

50' - Sanchez! Cross da calcio d'angolo che pesca il cileno al limite dell'area: stop e tiro che esce di un soffio a lato della porta di Terracciano.

49' - Badelj ancora in area ad allontanare in corner, un po' in difficoltà.

48' - Lautaro Martinez! Sinistro da dentro l'area potente ma impreciso, che finisce sull'esterno della rete. Brivido per Terracciano.

46' - Subito pericolosa l'Inter, con Lautaro che si libera in area e poi crossa: Badelj con il sinistro allontana.

45' - VIA! Parte il secondo tempo!

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Finisce qui il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-0 per l'Inter.

45' +1' - Il VAR conferma il gol: Inter in vantaggio a San Siro.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Proteste veementi di Caceres nei confronti dell'arbitro: l'uruguaiano si prende il giallo. Il VAR sta valutando l'episodio.

44' - Ceccherini si addormenta su un pallone lento in area, Lautaro di avventa sul pallone che finisce poi sui piedi di Candreva, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete.

44' - GOL DELL'INTER! Ha segnato Candreva, ma che pasticcio della difesa della Fiorentina.

43' - Vlahovic mette a sedere Ranocchia al limite dell'area, ma poi tarda a liberarsi del pallone e lo perde in mezzo a quattro avversari.

42' - Scontro duro tra Godin e Badelj, con il croato che ha la peggio e Doveri che fischia calcio di punizione per la Fiorentina. Respira la squadra di Iachini.

40' - Canovaccio che non cambia a 5 minuti dal termine della prima frazione: l'Inter fa la partita, la Fiorentina si chiude in difesa.

38' - Resiste il muro della Fiorentina, mentre Cutrone è andato a scaldarsi.

35' - La Fiorentina ormai da minuti sta regalando tutti i passaggi all'Inter. Per fortuna la difesa fa buona guardia sulle punte nerazzurre.

33' - Vlahovic e Chiesa stanno lavorando male per la squadra, perdendo tutte le occasioni di ripartenza. E per questo la Fiorentina resta schiacciata, pur senza soffrire particolarmente.

31' - Sempre in avanti l'Inter, che sta schiacciando la Fiorentina nella propria metà campo. Caceres guadagna un buon fallo, facendo respirare i suoi e bloccando un potenziale tiro di Vecino.

29' - Vecino tenta dalla distanza: il pallone rimbalza e arriva addosso a Terracciano. Cresce la pressione dei nerazzurri.

27' - Conclusione dalla distanza di Barella pericolosa ma colpita male dal centrocampista sardo: palla alta sopra la traversa.

24' - Passaggio di Dalbert lungo di pochissimo per Pulgar, che altrimenti sarebbe stato a tu per tu con Handanovic.

22' - Verticalizzazione di Young che termina direttamente tra le braccia di Terracciano. Ma l'Inter sta salendo di colpi.

20' - Bella copertura di Caceres su Lautaro Martinez. L'uruguagio prima toglie palla all'argentino, poi fa carambolare il pallone sull'attaccante guadagnando rimessa dal fondo.

18' - Partita per ora con poche emozioni se escludiamo il fendente di Lirola ad inizio gara. Messa bene in campo comunque la Fiorentina, che lascia pochi spazi agli avversari.

15' - Chiesa sfrutta male una buona imbucata di Badelj, provando la girata di prima non colpendo però il pallone.

13' - Godin tenta il tiro di prima su una ribattuta di Ceccherini, colpendo malissimo: il pallone finisce lentamente sul fondo, sotto lo sguardo di Terracciano.

11' - È la Fiorentina a fare il gioco, tenendolo lento. Un possesso prolungato si conclude con un pallonetto in area di Badelj ben letto dalla difesa dell'Inter.

8' - Copertura di Dalbert su Sanchez: il brasiliano è attento e anticipa il cileno, passando il pallone di testa a Terracciano. Resta a terra per lo scontro Dalbert.

6' - Chiesa! Partita bene la Fiorentina, con un'altra ripartenza pericolosa. Questa volta il pallone arriva a Chiesa, che prova un tiro-cross sul quale Vlahovic non riesce per poco ad intervenire.

4' - Lirola! Palla fuori di un soffio! Destro secco ad incrociare dal limite dell'area: pallone che esce di qualche centimetro.

3' - Vlahovic riparte velocemente dopo un salvataggio in area di Ceccherini e Ranocchia è costretto a stenderlo sulla trequarti.

2' - Primi scontri fisici a tutto campo per le due squadre, partite a ritmo blando. Particolarità tattica intanto da segnalare: è Badelj a giocare nel ruolo di playmaker, Pulgar va mezzala.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Inter.

20.41 - Squadre che entrano in campo in questo momento, guidate dai due capitani e dalla squadra arbitrale: fischia Doveri.

Ci si gioca la semifinale a San Siro! Inter e Fiorentina sono pronte a sfidarsi nel quarto di finale di Coppa Italia, calcio d'inizio ore 20.45. Da una parte l'Inter di Conte, reduce dal pareggio con il Cagliari ma vogliosa di arrivare a conquistare il trofeo, dall'altra la Fiorentina di Iachini che non ha niente da perdere ed è ripartita in campionato con l'arrivo del nuovo tecnico. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lukaku, Lautaro

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Vlahovic, Chiesa