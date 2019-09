INTER-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

90' + 4 - FINITA! Finisce la partita tra Inter e Fiorentina. La formazione nerazzura batte i viola per 1-0 grazie ad un gol di Esposito.

90' +2 - Prova a reagire la Fiorentina ma la difesa dell'Inter spazza via.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

82' - Ammonito il giocatore dell'Inter Ntube.

81' - Cambio in casa viola esce Montiel ed entra Gelli.

79' - ESPULSO DUTU! Ammonizione per Dutu per essere rientrato in campo senza il permesso del direttore di gara. Il giocatore viola era già ammonito e viene espulso dall'arbitro. Fiorentina in 10!

77' - GOL! 1-0 INTER! Dopo un doppio palo della formazione nerazzura arriva il tap-in vincente di Esposito che trova l'10 per l'Inter.

66' - Kukovec! Da posizione defilata il giocatore viola calcia con il mancino ma Stankovic blocca.

63' - Doppio cambio anche per l'Inter: escono Colombini e Schirò ed entrano Burgio e Oristanio.

60' - Doppio cambio in casa Fiorentina: escono Duncan e Pedro, non al meglio quest'oggi, ed entrano Kukovec e Pierozzi.

57' - Punizione dai venticinque metri per l'Inter ma Esposito spara alto.

56' - Ammonito il giocatore viola Dutu.

45' - Inizia il secondo tempo! Subito un cambio da entrambe le parti. L'inter sostituisce Attys al suo posto Gianelli. Mentre per la Fiorentina esce Simonti per Ponsi.

===INTERVALLO===

46' - Fine primo tempo.

45' - PEDRO! Brasiliano che sulla trequarti avversaria calcia dal limite ma Stankovic para bene e devia in corner.

34' - Bella azione dell'Inter con Esposito che dopo un dribbling in area di rigore calcia ma Brancolini respinge.

31' - Cooling break in corso per le due formazioni.

24' - Bel guizzo del francese Koffi sulla sinistra che entra in area, ma il tiro da posizione defilata viene deviato in corner da Stankovic.

22' - Fatica non poco, fino adesso, ad entrare nel vivo del gioco della formazione di Bigica il classe '97 Pedro.

19' - Tiro pericoloso da pochi metri di Schirò dalla sinistra che però viene bloccato bene da Brancolini.

18' - Possesso palla viola ma la formazione di Bigica non riesce a trovare varchi.

15' - Altra buona azione di Koffi che però non trova l'imbucata giusta sbattendo sul muro difensivo nerazzurro. Fino adesso il più pericoloso tra i viola.

11' - Ancora pericolosa l'Inter! Cross di Colombini per Esposito che di testa la tira fuori di poco.

8' - Tiro insidioso della formazione nerazzurra dalla destra ma Brancolini para bene.

3' - Subito pericolosa l'Inter con un cross dalla destra di Esposito ma la difesa viola spazza via.

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo bianco, Inter con maglia nerazzurra e panataloncino nero.

Tra pochissimi minuti inizierà la gara tra Inter e Fiorentina, avversaria ormai "storica" per i viola, valida per la seconda giornata di campionato Primavera. Dal primo minuto c'è l'attaccante brasiliano classe '97 Pedro pronto al debutto con la Fiorentina Primavera.

INTER: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Attys, Agoume, Schirò, Colombini; Mulattieri, Esposito. All. Armando Madonna

FIORENTINA: Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Simonti; Fiorini, Hanuljak; Montiel, Duncan, Koffi; Pedro. All. Emiliano Bigica